Яким знакам Зодіаку неймовірно щаститиме на цьому тижні, 21-27 липня 2025

Гороскоп для сімох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

На горизонті тиждень, який змінить хід подій для багатьох представників зодіакального кола. Астрологи прогнозують, що з 21 по 27 липня активізується потужна енергія, яка відкриє шлях до удачі. Деяким знакам Зодіаку щаститиме у коханні, хтось нарешті отримає відповідь на давно болюче питання, а комусь цей період принесе приємні несподіванки, доленосні зустрічі й шанси.

Дізнавайтесь у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE, кому саме зі знаків Зодіаку з 21 по 27 липня чекати неймовірного везіння.

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Овен

Цього тижня на вас чекає особливе везіння у кар'єрі або бізнесі. Астрологи відзначають сильну енергію самоствердження: ваша рішучість і сміливість принесуть результат. Якщо давно планували переговори, запуск проєкту чи зміну роботи — дійте. Зосередьтесь на тому, що можете контролювати, і не витрачайте енергію на зайві сумніви.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Близнюки

Фінансова сфера приємно здивує. Можливі надходження грошей з неочікуваних джерел — премія, дохід з хобі, подарунок або винагороди, повернення боргу. Везіння цього тижня торкнеться і соціальних контактів: корисні знайомства, підтримка впливових людей. Ловіть цю хвилю — підписуйте договори, ведіть переговори, запускайте ідеї, що "лежали на полиці".

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Лев

Час, коли ви знову відчуєте себе на вершині. Тиждень обіцяє тріумф у справах серця — як для самотніх, так і для тих, хто вже в стосунках. Астрологи звертають увагу: ваш магнетизм зашкалює, тому нові знайомства можуть стати доленосними. Також зростає ймовірність приємних сюрпризів — подарунків, зізнань, компліментів. Не відмовляйтеся від зустрічей та запрошень — саме там ховається удача.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Терези

Для вас період з 21 до 27 липня — час гармонії та натхнення. Усе буде складатися так, ніби хтось "прибрав перешкоди" з вашого шляху. Везіння проявиться у творчих справах, хобі, а також у питанні самореалізації. Все, що пов'язано з красою, мистецтвом, спілкуванням — працює на вас. Використовуйте цей тиждень, щоб вийти з тіні — показати себе, заявити про свої ідеї.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Стрілець

Ви у центрі великих змін. Всесвіт готує для вас важливу зустріч або подію, яка вплине на майбутнє. Удача цього тижня діє через людей: знайомства, листування, запрошення на події — усе це має сенс. Також можливі поїздки, які змінять світогляд. Не сидіть на місці — активність принесе неймовірні результати.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Водолій

Цей тиждень буде як ковток свіжого повітря. Ви отримаєте шанс вийти з рутини, позбутися старих обмежень і втілити в життя сміливу ідею. Астрологи вказують на несподівану пропозицію, яка відкриє нову дорогу. Можливо, це зміна формату роботи або проєкт, про який давно мріяли. Не кажіть "ні" одразу — навіть якщо щось здається занадто ризикованим.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби

Ваша інтуїція цього тижня — головний інструмент удачі. Везіння прийде через тихі, але потужні сигнали від Всесвіту: сни, знаки, передчуття. Також імовірні несподівані зізнання, відновлення стосунків, внутрішнє очищення. Все, що пов'язане з емоціями, приносить зцілення і нові шанси.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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