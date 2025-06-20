Гороскоп на 20 червня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У п'ятницю, 20 червня, енергії дня налаштовують на неспішність, завершення старого та відновлення внутрішнього балансу. Сьогодні — 25-та місячна доба, час глибокої інтуїції, спокійних роздумів та мудрих рішень. Але Місяць у знаку Овна провокує запальність і дратівливість, тому важливо тримати емоції під контролем. Астрологи радять знакам Зодіаку не починати нових справ і не метушитися — успіх принесуть лише уважність і спокій.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 20 червня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день принесе вам приплив енергії, але стримати імпульсивність буде нелегко. Сьогодні ви можете відчути сильне бажання діяти, втім, поспіх лише зашкодить. На роботі краще не з'ясовувати стосунки. Увечері корисно буде прогулятись або зануритись у хобі — це допоможе зняти напругу.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців день буде м'який, але дещо емоційно виснажливий. З'явиться відчуття втоми, тож варто знизити темп і не брати на себе зайвого. Не ігноруйте сигнали тіла: вам потрібно відпочити. Увечері буде приємне спілкування або тепла зустріч з близькими.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні перед вами відкриються цікаві можливості — особливо у справах, які давно чекали на вирішення. Ймовірні важливі новини або виклик, який стане точкою росту. Робочий день буде насиченим, але результативним. Увечері — спокій, спогади й трохи філософії.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

День наповнений емоціями — від радості до роздратування. Важливо не приймати нічого близько до серця. Астрологи радять уникати конфліктів, особливо вдома. На роботі можливе невелике непорозуміння, яке краще залишити без реакції. Ввечері — гарний час для гарячої ванни чи медитації.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви сьогодні — справжня зірка. Вашу роботу можуть оцінити, а похвала мотивує ще більше. День принесе натхнення. Також у другій половині дня вас може поглинути романтичний вайб. Увечері добре присвятити час собі, своїм мріям і роздумам.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні відчуєте потребу впорядкувати хаос. Це чудовий день, щоб завершити незакінчене, розібрати завали у справах чи думках. Робота вимагатиме уваги, але не перенапружуйтесь. Ввечері корисно відключитись від буденності — прочитайте книгу чи займіться тим, що любите найбільше.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Астрологи кажуть, що Терезам день обіцяє легку романтику. Можлива приємна несподіванка або зустріч, яка зворушить душу. Але остерігайтесь зайвої емоційності. Сьогодні добре робити щось красиве: прикрасити дім, слухати музику, бути творчими. Увечері буде настрій для мрій.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

П'ятниця, 20 червня, пройде під знаком напруження. Можуть виникати труднощі у спілкуванні, тож краще уникати серйозних розмов. Робота буде вимагати дисципліни. Корисно приділити час здоров'ю — займіться очищенням, відпочиньте, не перевантажуйте себе. Ввечері — гарний фільм і тиша.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви — двигун прогресу. Вас чекають активні справи, подорожі, новини або перемовини. Важливо не втрачати зосередження — тоді день принесе чимало здобутків. Увечері на вас чекає енергійна зустріч або несподівана розмова, яка залишить слід у душі.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Робоча п'ятниця, 20 червня, обіцяє бути насиченою. Вам буде що сказати, і вашу думку почують. Можлива важлива подія або зміна в планах. Але ввечері з'явиться потреба в усамітненні. Прислухайтесь до інтуїції — вона підкаже, куди рухатись далі.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День нестабільний, але багатий на підказки від долі. Ви можете отримати знак, що допоможе зробити вибір. Робота принесе нові ідеї. Вечір добре провести у тиші — медитація, вода, сновидіння можуть стати джерелом натхнення та ясності.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні ваша чутливість стане перевагою. Ви відчуєте, кому потрібна допомога, і зможете підтримати. Робочий день пройде без особливих хвиль, але ввечері можливі яскраві емоції — або в коханні, або через душевні переживання. Дозвольте собі відчути й прожити все, що піднімається зсередини.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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