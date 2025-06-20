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Головна Свята Гороскоп на 20 червня: Близнюкам — можливості, Левам — натхнення

Гороскоп на 20 червня: Близнюкам — можливості, Левам — натхнення

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Дата публікації: 20 червня 2025 05:45
Гороскоп на 20 червня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Овен (21 березня — 20 квітня) Телець (21 квітня — 21 травня) Близнюки (22 травня — 21 червня) Рак(22 червня — 22 липня) Лев(23 липня — 21 серпня) Діва(22 серпня — 23 вересня) Терези(23 вересня — 22 жовтня) Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) Стрілець(22 листопада — 21 грудня) Козеріг(22 грудня — 19 січня) Водолій(20 січня — 18 лютого) Риби(19 лютого — 20 березня)

У п'ятницю, 20 червня, енергії дня налаштовують на неспішність, завершення старого та відновлення внутрішнього балансу. Сьогодні — 25-та місячна доба, час глибокої інтуїції, спокійних роздумів та мудрих рішень. Але Місяць у знаку Овна провокує запальність і дратівливість, тому важливо тримати емоції під контролем. Астрологи радять знакам Зодіаку не починати нових справ і не метушитися — успіх принесуть лише уважність і спокій.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 20 червня.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на п'ятницю, 20 червня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Цей день принесе вам приплив енергії, але стримати імпульсивність буде нелегко. Сьогодні ви можете відчути сильне бажання діяти, втім, поспіх лише зашкодить. На роботі краще не з'ясовувати стосунки. Увечері корисно буде прогулятись або зануритись у хобі — це допоможе зняти напругу.

 

Гороскоп на 20 червня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців день буде м'який, але дещо емоційно виснажливий. З'явиться відчуття втоми, тож варто знизити темп і не брати на себе зайвого. Не ігноруйте сигнали тіла: вам потрібно відпочити. Увечері буде приємне спілкування або тепла зустріч з близькими.

 

Гороскоп на 20 червня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні перед вами відкриються цікаві можливості — особливо у справах, які давно чекали на вирішення. Ймовірні важливі новини або виклик, який стане точкою росту. Робочий день буде насиченим, але результативним. Увечері — спокій, спогади й трохи філософії.

 

Гороскоп на 20 червня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

День наповнений емоціями — від радості до роздратування. Важливо не приймати нічого близько до серця. Астрологи радять уникати конфліктів, особливо вдома. На роботі можливе невелике непорозуміння, яке краще залишити без реакції. Ввечері — гарний час для гарячої ванни чи медитації.

 

Гороскоп на 20 червня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви сьогодні — справжня зірка. Вашу роботу можуть оцінити, а похвала мотивує ще більше. День принесе натхнення. Також у другій половині дня вас може поглинути романтичний вайб. Увечері добре присвятити час собі, своїм мріям і роздумам.

 

Гороскоп на 20 червня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні відчуєте потребу впорядкувати хаос. Це чудовий день, щоб завершити незакінчене, розібрати завали у справах чи думках. Робота вимагатиме уваги, але не перенапружуйтесь. Ввечері корисно відключитись від буденності — прочитайте книгу чи займіться тим, що любите найбільше.

 

Гороскоп на 20 червня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Астрологи кажуть, що Терезам день обіцяє легку романтику. Можлива приємна несподіванка або зустріч, яка зворушить душу. Але остерігайтесь зайвої емоційності. Сьогодні добре робити щось красиве: прикрасити дім, слухати музику, бути творчими. Увечері буде настрій для мрій.

 

Гороскоп на 20 червня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

П'ятниця, 20 червня, пройде під знаком напруження. Можуть виникати труднощі у спілкуванні, тож краще уникати серйозних розмов. Робота буде вимагати дисципліни. Корисно приділити час здоров'ю — займіться очищенням, відпочиньте, не перевантажуйте себе. Ввечері — гарний фільм і тиша.

 

Гороскоп на 20 червня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви — двигун прогресу. Вас чекають активні справи, подорожі, новини або перемовини. Важливо не втрачати зосередження — тоді день принесе чимало здобутків. Увечері на вас чекає енергійна зустріч або несподівана розмова, яка залишить слід у душі.

 

Гороскоп на 20 червня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Робоча п'ятниця, 20 червня, обіцяє бути насиченою. Вам буде що сказати, і вашу думку почують. Можлива важлива подія або зміна в планах. Але ввечері з'явиться потреба в усамітненні. Прислухайтесь до інтуїції — вона підкаже, куди рухатись далі.

 

Гороскоп на 20 червня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День нестабільний, але багатий на підказки від долі. Ви можете отримати знак, що допоможе зробити вибір. Робота принесе нові ідеї. Вечір добре провести у тиші — медитація, вода, сновидіння можуть стати джерелом натхнення та ясності.

 

Гороскоп на 20 червня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні ваша чутливість стане перевагою. Ви відчуєте, кому потрібна допомога, і зможете підтримати. Робочий день пройде без особливих хвиль, але ввечері можливі яскраві емоції — або в коханні, або через душевні переживання. Дозвольте собі відчути й прожити все, що піднімається зсередини.

 

Гороскоп на 20 червня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку відкриють двері у нове життя 21 червня 2025 року.

Нагадаємо, ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку здійснить заповітні мрії у літнє сонцестояння.

Також ділимося з вами, який знак Зодіаку зустріне долю вже до кінця тижня, 16-22 червня.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 20 червня
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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