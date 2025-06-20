Гороскоп на 20 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В пятницу, 20 июня, энергии дня настраивают на неспешность, завершение старого и восстановление внутреннего баланса. Сегодня — 25-е лунные сутки, время глубокой интуиции, спокойных размышлений и мудрых решений. Но Луна в знаке Овна провоцирует вспыльчивость и раздражительность, поэтому важно держать эмоции под контролем. Астрологи советуют знакам Зодиака не начинать новых дел и не суетиться — успех принесут лишь внимательность и спокойствие.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 20 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день принесет вам прилив энергии, но сдержать импульсивность будет нелегко. Сегодня вы можете почувствовать сильное желание действовать, впрочем, спешка только навредит. На работе лучше не выяснять отношения. Вечером полезно будет прогуляться или погрузиться в хобби — это поможет снять напряжение.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для Тельцов день будет мягкий, но несколько эмоционально изнурительный. Появится ощущение усталости, поэтому стоит снизить темп и не брать на себя лишнего. Не игнорируйте сигналы тела: вам нужно отдохнуть. Вечером будет приятное общение или теплая встреча с близкими.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня перед вами откроются интересные возможности — особенно в делах, которые давно ждали решения. Вероятны важные новости или вызов, который станет точкой роста. Рабочий день будет насыщенным, но результативным. Вечером — спокойствие, воспоминания и немного философии.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

День наполнен эмоциями — от радости до раздражения. Важно не принимать ничего близко к сердцу. Астрологи советуют избегать конфликтов, особенно дома. На работе возможно небольшое недоразумение, которое лучше оставить без реакции. Вечером — хорошее время для горячей ванны или медитации.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Вы сегодня — настоящая звезда. Вашу работу могут оценить, а похвала мотивирует еще больше. День принесет вдохновение. Также во второй половине дня вас может поглотить романтический вайб. Вечером хорошо посвятить время себе, своим мечтам и размышлениям.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня почувствуете потребность упорядочить хаос. Это отличный день, чтобы завершить незаконченное, разобрать завалы в делах или мыслях. Работа потребует внимания, но не перенапрягайтесь. Вечером полезно отключиться от обыденности — прочитайте книгу или займитесь тем, что любите больше всего.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Астрологи говорят, что Весам день обещает легкую романтику. Возможна приятная неожиданность или встреча, которая тронет душу. Но остерегайтесь излишней эмоциональности. Сегодня хорошо делать что-то красивое: украсить дом, слушать музыку, быть творческими. Вечером будет настроение для мечтаний.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Пятница, 20 июня, пройдет под знаком напряжения. Могут возникать трудности в общении, поэтому лучше избегать серьезных разговоров. Работа будет требовать дисциплины. Полезно уделить время здоровью — займитесь очищением, отдохните, не перегружайте себя. Вечером — хороший фильм и тишина.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы — двигатель прогресса. Вас ждут активные дела, путешествия, новости или переговоры. Важно не терять сосредоточенность — тогда день принесет немало достижений. Вечером вас ждет энергичная встреча или неожиданный разговор, который оставит след в душе.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Рабочая пятница, 20 июня, обещает быть насыщенной. Вам будет что сказать, и ваше мнение услышат. Возможно важное событие или изменение в планах. Но вечером появится потребность в уединении. Прислушайтесь к интуиции — она подскажет, куда двигаться дальше.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День нестабильный, но богатый на подсказки от судьбы. Вы можете получить знак, который поможет сделать выбор. Работа принесет новые идеи. Вечер хорошо провести в тишине — медитация, вода, сновидения могут стать источником вдохновения и ясности.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ваша чувствительность станет преимуществом. Вы почувствуете, кому нужна помощь, и сможете поддержать. Рабочий день пройдет без особых волнений, но вечером возможны яркие эмоции — либо в любви, либо из-за душевных переживаний. Позвольте себе почувствовать и прожить все, что поднимается изнутри.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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