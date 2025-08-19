Гороскоп на 19 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 серпня, на небі панує спадний Місяць у чутливому знаку Рака, тож емоції можуть брати гору над логікою. 27-ма місячна доба — час інтуїтивних осяянь, коли відповіді приходять самі собою через внутрішні відчуття. Астрологи наголошують, це день, коли знакам Зодіаку варто прислухатися до підказок Всесвіту, довіряти інтуїції та не боятися сміливих ідей.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 19 серпня.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 19 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви можете відчувати легку розгубленість, ніби не знаєте, з чого почати. Астрологи радять не поспішати з важливими рішеннями й більше довіряти своєму серцю. Домашні справи чи зустріч з близькими принесуть гармонію.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей вівторок може принести багато дрібних турбот, але не варто дратуватися. Вдалим буде час для прибирання або наведення порядку в документах. Інтуїція підкаже, де саме вам потрібно підсилити свої позиції.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День відкриє Близнюкам цікаві можливості, проте поспіх може все зіпсувати. Астрологи радять приділити увагу спілкуванню з тими, хто вам дорогий. Можлива несподівана новина, яка допоможе вам краще зрозуміти власні бажання.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Раки будуть надзвичайно чутливими. Можливі перепади настрою, але саме зараз варто зануритися у свої емоції й спробувати знайти відповіді на важливі питання.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні вам важливо знизити темп і зосередитися на собі. Робочі справи можуть йти повільніше, ніж очікувалося, але не форсуйте події. Вечір подарує приємний спокій у колі рідних або на самоті у тиші.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День підходить для колективних справ та допомоги іншим. Ви можете відчути потребу поділитися досвідом або підтримати когось. Астрологи зазначають, це зміцнить ваші позиції та відкриє нові можливості.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Можливе відчуття сумнівів щодо майбутнього. Сьогодні не варто приймати поспішних рішень, краще зайнятися плануванням та самоаналізом. Будь-яка розмова з близькою людиною допоможе зняти напругу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день допоможе вам відкрити щось нове про себе. Інтуїція сьогодні працює на повну силу — звертайте увагу на сни, які можуть бути віщими, та символи, які здатні дати важливі відповіді. Гарний час для пошуку внутрішньої рівноваги.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Астрологи радять Стрільцям зосередитися на завершенні вже розпочатих справ. Не варто братися за нові проєкти. Спокійний ритм і турбота про себе принесуть відчуття гармонії.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вівторок, 19 серпня, може принести хвилювання, пов'язані з роботою або фінансами. Але не дозволяйте емоціям взяти верх. Краще займіться організацією простору навколо — це допоможе навести лад і в думках.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні вам буде корисно більше слухати, ніж говорити. Інтуїція підкаже правильні рішення, якщо ви дозволите собі трохи тиші. Добре підходить день для прогулянок біля води чи спокійних розмов з друзями.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ви сьогодні особливо чутливі до настрою інших людей. Це може виснажувати, тому важливо тримати емоційні межі. Вдалий день для творчості, інтуїтивних відкриттів і роздумів про майбутнє.

Також вам буде цікаво дізнатися: