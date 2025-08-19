Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на 19 серпня: Дівам — можливості, Скорпіонам — віщі сни

Гороскоп на 19 серпня: Дівам — можливості, Скорпіонам — віщі сни

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 07:28
Гороскоп на 19 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 серпня, на небі панує спадний Місяць у чутливому знаку Рака, тож емоції можуть брати гору над логікою. 27-ма місячна доба — час інтуїтивних осяянь, коли відповіді приходять самі собою через внутрішні відчуття. Астрологи наголошують, це день, коли знакам Зодіаку варто прислухатися до підказок Всесвіту, довіряти інтуїції та не боятися сміливих ідей.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 19 серпня.

Реклама
Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 19 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні ви можете відчувати легку розгубленість, ніби не знаєте, з чого почати. Астрологи радять не поспішати з важливими рішеннями й більше довіряти своєму серцю. Домашні справи чи зустріч з близькими принесуть гармонію.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей вівторок може принести багато дрібних турбот, але не варто дратуватися. Вдалим буде час для прибирання або наведення порядку в документах. Інтуїція підкаже, де саме вам потрібно підсилити свої позиції.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День відкриє Близнюкам цікаві можливості, проте поспіх може все зіпсувати. Астрологи радять приділити увагу спілкуванню з тими, хто вам дорогий. Можлива несподівана новина, яка допоможе вам краще зрозуміти власні бажання.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Раки будуть надзвичайно чутливими. Можливі перепади настрою, але саме зараз варто зануритися у свої емоції й спробувати знайти відповіді на важливі питання.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні вам важливо знизити темп і зосередитися на собі. Робочі справи можуть йти повільніше, ніж очікувалося, але не форсуйте події. Вечір подарує приємний спокій у колі рідних або на самоті у тиші.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День підходить для колективних справ та допомоги іншим. Ви можете відчути потребу поділитися досвідом або підтримати когось. Астрологи зазначають, це зміцнить ваші позиції та відкриє нові можливості.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Можливе відчуття сумнівів щодо майбутнього. Сьогодні не варто приймати поспішних рішень, краще зайнятися плануванням та самоаналізом. Будь-яка розмова з близькою людиною допоможе зняти напругу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день допоможе вам відкрити щось нове про себе. Інтуїція сьогодні працює на повну силу — звертайте увагу на сни, які можуть бути віщими, та символи, які здатні дати важливі відповіді. Гарний час для пошуку внутрішньої рівноваги.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Астрологи радять Стрільцям зосередитися на завершенні вже розпочатих справ. Не варто братися за нові проєкти. Спокійний ритм і турбота про себе принесуть відчуття гармонії.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вівторок, 19 серпня, може принести хвилювання, пов'язані з роботою або фінансами. Але не дозволяйте емоціям взяти верх. Краще займіться організацією простору навколо — це допоможе навести лад і в думках.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні вам буде корисно більше слухати, ніж говорити. Інтуїція підкаже правильні рішення, якщо ви дозволите собі трохи тиші. Добре підходить день для прогулянок біля води чи спокійних розмов з друзями.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ви сьогодні особливо чутливі до настрою інших людей. Це може виснажувати, тому важливо тримати емоційні межі. Вдалий день для творчості, інтуїтивних відкриттів і роздумів про майбутнє.

Також вам буде цікаво дізнатися:

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 19 серпня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації