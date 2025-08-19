Гороскоп на 19 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 19 августа, на небе царит убывающая Луна в чувствительном знаке Рака, поэтому эмоции могут брать верх над логикой. 27-е лунные сутки — время интуитивных озарений, когда ответы приходят сами собой через внутренние ощущения. Астрологи отмечают, это день, когда знакам Зодиака стоит прислушиваться к подсказкам Вселенной, доверять интуиции и не бояться смелых идей.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 19 августа.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы можете чувствовать легкую растерянность, будто не знаете, с чего начать. Астрологи советуют не спешить с важными решениями и больше доверять своему сердцу. Домашние дела или встреча с близкими принесут гармонию.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот вторник может принести много мелких забот, но не стоит раздражаться. Удачным будет время для уборки или наведения порядка в документах. Интуиция подскажет, где именно вам нужно усилить свои позиции.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День откроет Близнецам интересные возможности, однако спешка может все испортить. Астрологи советуют уделить внимание общению с теми, кто вам дорог. Возможна неожиданная новость, которая поможет вам лучше понять собственные желания.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раки будут чрезвычайно чувствительными. Возможны перепады настроения, но именно сейчас стоит погрузиться в свои эмоции и попытаться найти ответы на важные вопросы.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вам важно снизить темп и сосредоточиться на себе. Рабочие дела могут идти медленнее, чем ожидалось, но не форсируйте события. Вечер подарит приятное спокойствие в кругу родных или в одиночестве в тишине.

Дева (22 августа — 23 сентября)

День подходит для коллективных дел и помощи другим. Вы можете почувствовать потребность поделиться опытом или поддержать кого-то. Астрологи отмечают, это укрепит ваши позиции и подарит новые шансы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно ощущение сомнений относительно будущего. Сегодня не стоит принимать поспешных решений, лучше заняться планированием и самоанализом. Любой разговор с близким человеком поможет снять напряжение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот день поможет вам открыть что-то новое о себе. Интуиция сегодня работает в полную силу — обращайте внимание на сны, которые могут быть вещими, и символы, которые способны дать важные ответы. Хорошее время для поиска внутреннего равновесия.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Астрологи советуют Стрельцам сосредоточиться на завершении уже начатых дел. Не стоит браться за новые проекты. Спокойный ритм и забота о себе принесут ощущение гармонии.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вторник, 19 августа, может принести волнения, связанные с работой или финансами. Но не позволяйте эмоциям взять верх. Лучше займитесь организацией пространства вокруг — это поможет навести порядок и в мыслях.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам будет полезно больше слушать, чем говорить. Интуиция подскажет правильные решения, если вы позволите себе немного тишины. Хорошо подходит день для прогулок у воды или спокойных разговоров с друзьями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы сегодня особенно чувствительны к настроению других людей. Это может истощать, поэтому важно держать эмоциональные границы. Удачный день для творчества, интуитивных открытий и размышлений о будущем.

