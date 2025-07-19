Гороскоп на 19 липня 2025 року — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 липня, субота обіцяє бути спокійною та заземленою — саме цього нам усім і не вистачало. Спадний Місяць у знаку Тельця та 25-та місячна доба створюють ідеальний фон для відпочинку, неспішних прогулянок, роздумів та завершення справ, які ви відкладали. Також, за словами астрологів, саме цього дня інтуїція усіх знаків Зодіаку особливо загострена, а деякі навіть можуть побачити пророчі сни.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 19 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день створений для перезавантаження. Якщо останнім часом ви багато працювали — дозвольте собі пригальмувати. Вдалими будуть покупки для дому, планування бюджету. Ввечері приділіть час тим, кого любите.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельців сьогодні чекає спокій, внутрішня гармонія та приємні зустрічі. Добре зайнятися приготуванням смачної вечері або облаштуванням домашнього простору. Астрологи радять не планувати нічого складного. День подарує особливі знаки від Всесвіту.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сон, який наснився вам з 18 на 19 липня, може виявитися віщим, тож уважно його проаналізуйте. День підкине несподівану новину — приємну або навіть зворушливу. Прислухайтесь до свого серця, особливо якщо сумніваєтеся щодо подальших кроків. Вечір варто провести в тиші, за улюбленим заняттям.

Рак (22 червня — 22 липня)

Чудовий день для того, щоб подбати про близьких або навести лад вдома. Якщо ви давно відкладали телефонну розмову з другом — саме час її здійснити. Енергія дня налаштовує на турботу, затишок і щирість. Довіртеся моменту — він підкаже, що саме зараз найважливіше.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Вам сьогодні захочеться романтики й тепла. Можлива несподівана зустріч або приємна звістка. Якщо з'явиться шанс прогулятися чи випити каву з кимось близьким — не відмовляйтеся. День відкриє нові емоційні горизонти, якщо дозволите собі відкритися світові.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Субота, 19 липня, сприяє домашнім клопотам — генеральне прибирання, дрібний ремонт або планування наступного тижня принесуть задоволення. Якщо хочете змін — почніть із простого: змініть розташування речей у кімнаті, купіть новий плед чи ароматичну свічку.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Вам сьогодні важливо відпочити і відновити сили. Не навантажуйте себе справами — дозвольте собі трохи повільності. Добре діятимуть медитації, прогулянки на природі або приємна музика. Ввечері — тепле спілкування або візит до когось із близьких.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день розкриє вашу інтуїцію. Ви зможете побачити ситуацію глибше, відчути щось важливе навіть без слів. Астрологи радять уважно поставитися до всього, що снилося цієї ночі — можливе там ви знайдете підказку від Всесвіту. Вдалим буде й перегляд старих планів: щось час завершити або оновити.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У суботу, 19 липня, вам буде важко всидіти на місці. Якщо є змога вирушити кудись на день — зробіть це. Поїздки, зміна обстановки чи нові враження принесуть радість. Також день сприятливий для активного відпочинку або оздоровчих процедур.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Час розпланувати наступний тиждень, розібрати завали, розставити пріоритети. Ви сьогодні неймовірно зібрані — використайте це на максимум. Якщо давно хотіли попрощатися з якоюсь шкідливою звичкою — зробіть перший крок саме зараз.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Зосередьтеся на внутрішньому балансі. Не поспішайте — дозвольте собі розкіш нічого не робити, якщо саме цього хочеться. Інтуїція сьогодні працює бездоганно, особливо в питаннях емоцій. Якщо щось тривожить — запишіть відчуття, можливо, уві сні прийде відповідь.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День подарує спокій та душевну рівновагу. Можлива приємна розмова або гарна новина, пов'язана з кимось із родини. Якщо виникне бажання попрацювати руками — не відмовляйтесь, творчість і ремесло зараз зцілюють. Увечері — м'яке відчуття щастя без причини.

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