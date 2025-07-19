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Главная Праздники Гороскоп на 19 июля — день острой интуиции и пророческих снов

Гороскоп на 19 июля — день острой интуиции и пророческих снов

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Дата публикации 19 июля 2025 07:02
Гороскоп на 19 июля 2025 года — что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 19 июля, суббота обещает быть спокойной и заземленной — именно этого нам всем и не хватало. Луна в знаке Тельца и 25-е лунные сутки создают идеальный фон для отдыха, неспешных прогулок, размышлений и завершения дел, которые вы откладывали. Также, по словам астрологов, именно в этот день интуиция всех знаков Зодиака особенно обострена, а некоторые даже могут увидеть пророческие сны.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 19 июля.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на субботу, 19 июля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день создан для перезагрузки. Если в последнее время вы много работали — позвольте себе притормозить. Удачными будут покупки для дома, планирование бюджета. Вечером уделите время тем, кого любите.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцов сегодня ждет спокойствие, внутренняя гармония и приятные встречи. Хорошо заняться приготовлением вкусного ужина или обустройством домашнего пространства. Астрологи советуют не планировать ничего сложного. День подарит особые знаки от Вселенной.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сон, который приснился вам с 18 на 19 июля, может оказаться вещим, поэтому внимательно его проанализируйте. День подбросит неожиданную новость — приятную или даже трогательную. Прислушайтесь к своему сердцу, особенно если сомневаетесь относительно дальнейших шагов. Вечер стоит провести в тишине, за любимым занятием.

Рак (22 июня — 22 июля)

Отличный день для того, чтобы позаботиться о близких или навести порядок дома. Если вы давно откладывали телефонный разговор с другом — самое время его осуществить. Энергия дня настраивает на заботу, уют и искренность. Доверьтесь моменту — он подскажет, что именно сейчас самое важное.

Лев (23 июля — 21 августа)

Вам сегодня захочется романтики и тепла. Возможна неожиданная встреча или приятное известие. Если появится шанс прогуляться или выпить кофе с кем-то близким — не отказывайтесь. День откроет новые эмоциональные горизонты, если позволите себе открыться миру.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Суббота, 19 июля, способствует домашним хлопотам — генеральная уборка, мелкий ремонт или планирование следующей недели принесут удовольствие. Если хотите перемен — начните с простого: измените расположение вещей в комнате, купите новый плед или ароматическую свечу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам сегодня важно отдохнуть и восстановить силы. Не нагружайте себя делами — позвольте себе немного медлительности. Хорошо будут действовать медитации, прогулки на природе или приятная музыка. Вечером — теплое общение или визит к кому-то из близких.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот день раскроет вашу интуицию. Вы сможете увидеть ситуацию глубже, почувствовать что-то важное даже без слов. Астрологи советуют внимательно отнестись ко всему, что снилось этой ночью — возможно там вы найдете подсказку от Вселенной. Удачным будет и пересмотр старых планов: что-то пора завершить или обновить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В субботу, 19 июля, вам будет трудно усидеть на месте. Если есть возможность отправиться куда-то на день — сделайте это. Поездки, смена обстановки или новые впечатления принесут радость. Также день благоприятен для активного отдыха или оздоровительных процедур.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Время распланировать следующую неделю, разобрать завалы, расставить приоритеты. Вы сегодня невероятно собраны — используйте это на максимум. Если давно хотели попрощаться с какой-то вредной привычкой — сделайте первый шаг именно сейчас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сосредоточьтесь на внутреннем балансе. Не спешите — позвольте себе роскошь ничего не делать, если именно этого хочется. Интуиция сегодня работает безупречно, особенно в вопросах эмоций. Если что-то тревожит — запишите ощущения, возможно, во сне придет ответ.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День подарит спокойствие и душевное равновесие. Возможен приятный разговор или хорошая новость, связанная с кем-то из семьи. Если возникнет желание поработать руками — не отказывайтесь, творчество и ремесло сейчас исцеляют. Вечером — мягкое ощущение счастья без причины.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака получат сюрприз от Вселенной на эти выходные, 19-20 июля.

Напомним, мы делились, какому знаку Зодиака в выходные улыбнется большая удача.

Также предлагаем вам узнать, какой знак Зодиака попаде в водоворот перемен в ретроградный Меркурий.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 19 июля
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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