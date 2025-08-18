Гороскоп на 18 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 серпня, новий робочий тиждень розпочинається під впливом спадного Місяця у знаку Близнюків та 26-ї місячної доби, що вважається одною з найскладніших. День може провокувати дратівливість, конфлікти на рівному місці й навіть спокусу занадто високо оцінити власні можливості. Астрологи радять знакам Зодіаку уникати зайвої метушні, не братися за нові справи та відкласти фінансові рішення.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 18 серпня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни сьогодні можуть легко піддатися емоціям. Уникайте конфліктів на роботі та з близькими, навіть якщо здається, що правда на вашому боці. Замість суперечок краще спрямувати енергію на фізичну активність або завершення справ.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям астрологи радять почати тиждень без поспіху. Не варто ухвалювати фінансових рішень чи робити великі покупки. Краще зайнятися побутовими завданнями або спілкуванням з родиною.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків цей понеділок буде емоційно насиченим. Ви прагнутимете нових контактів і знайомств, але серед них чимало виявиться невдалими. Замість метушні зосередьтеся на тих справах, які вже давно потребують завершення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні можуть відчувати внутрішнє напруження. Важливо не заглиблюватися у дрібні проблеми, а подивитися на ситуацію ширше. Спокійний відпочинок, час із сім'єю або невелика прогулянка допоможуть відновити гармонію.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам цей день принесе випробування. Ви схильні перебільшувати свої можливості та ризикуєте втратити енергію на непотрібні суперечки. Почніть тиждень із завершення старих завдань і уникайте різких слів.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви 18 серпня можуть зіткнутися з відчуттям, що справ більше, ніж сил. Варто розставити пріоритети й не намагатися охопити все одразу. Звертайте увагу на дрібниці — вони підкажуть правильний напрямок. Уникайте імпульсивних рішень.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези сьогодні відчують потребу у спілкуванні, але астрологи попереджають: не всі контакти будуть корисними. Варто зберігати баланс між роботою та відпочинком. Неспішна розмова з близькою людиною допоможе уникнути емоційного перенавантаження.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони можуть стати надто різкими у словах і діях. Щоб не створити конфлікт, важливо контролювати емоції. Краще спрямувати енергію на спорт, фізичну активність або впорядкування простору вдома.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці сьогодні, 18 серпня, прагнуть руху, але початок тижня не сприяє новим проєктам. Краще завершити те, що було розпочате, або присвятити час близьким людям.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги відчують спокусу поринути у роботу з головою, але поспіх цього дня не принесе результату. Зосередьтеся на важливих завданнях і не розпорошуйте сили на дрібниці.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям варто обережніше ставитися до нових знайомств. Легко піддатися чужому впливу, тому зосередьтеся на тих людях, яким довіряєте. День сприятливий для спокійного спілкування та відновлення контактів із родичами.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні вам варто зануритися у внутрішній світ і довіритися власним відчуттям. Зовнішня метушня може виснажувати, тому краще відмовитися від гучних компаній і нових справ. Відновитися допоможуть творчість, тиша, домашній затишок або час біля природи.

