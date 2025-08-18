Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 18 августа: Львам — испытания, Козерогам — соблазны

Гороскоп на 18 августа: Львам — испытания, Козерогам — соблазны

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 09:13
Гороскоп на 18 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 18 августа, новая рабочая неделя начинается под влиянием убывающей Луны в знаке Близнецов и 26-х лунных суток, которые считаются одними из самых сложных. День может провоцировать раздражительность, конфликты на ровном месте и даже соблазн слишком высоко оценить собственные возможности. Астрологи советуют знакам Зодиака избегать лишней суеты, не браться за новые дела и отложить финансовые решения.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 18 августа.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 18 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны сегодня могут легко поддаться эмоциям. Избегайте конфликтов на работе и с близкими, даже если кажется, что правда на вашей стороне. Вместо споров лучше направить энергию на физическую активность или завершение дел.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам астрологи советуют начать неделю без спешки. Не стоит принимать финансовых решений или делать крупные покупки. Лучше заняться бытовыми задачами или общением с семьей.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов этот понедельник будет эмоционально насыщенным. Вы будете стремиться к новым контактам и знакомствам, но среди них немало окажется неудачными. Вместо суеты сосредоточьтесь на тех делах, которые уже давно нуждаются в завершении.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сегодня могут чувствовать внутреннее напряжение. Важно не углубляться в мелкие проблемы, а посмотреть на ситуацию шире. Спокойный отдых, время с семьей или небольшая прогулка помогут восстановить гармонию.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам этот день принесет испытания. Вы склонны преувеличивать свои возможности и рискуете потерять энергию на ненужные споры. Начните неделю с завершения старых задач и избегайте резких слов.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы 18 августа могут столкнуться с ощущением, что дел больше, чем сил. Стоит расставить приоритеты и не пытаться охватить все сразу. Обращайте внимание на мелочи — они подскажут правильное направление. Избегайте импульсивных решений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы сегодня почувствуют потребность в общении, но астрологи предупреждают: не все контакты будут полезными. Стоит сохранять баланс между работой и отдыхом. Неспешный разговор с близким человеком поможет избежать эмоциональной перегрузки.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы могут стать слишком резкими в словах и действиях. Чтобы не создать конфликт, важно контролировать эмоции. Лучше направить энергию на спорт, физическую активность или благоустройство пространства дома.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня, 18 августа, стремятся к движению, но начало недели не способствует новым проектам. Лучше завершить то, что было начато, или посвятить время близким людям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги почувствуют соблазн окунуться в работу с головой, но спешка в этот день не принесет результата. Сосредоточьтесь на важных задачах и не распыляйте силы на мелочи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям стоит осторожнее относиться к новым знакомствам. Легко поддаться чужому влиянию, поэтому сосредоточьтесь на тех людях, которым доверяете. День благоприятен для спокойного общения и восстановления контактов с родственниками.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам стоит погрузиться во внутренний мир и довериться собственным ощущениям. Внешняя суета может истощать, поэтому лучше отказаться от шумных компаний и новых дел. Восстановиться помогут творчество, тишина, домашний уют или время у природы.

Также вам будет интересно узнать:

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 18 августа
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации