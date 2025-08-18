Гороскоп на 18 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 18 августа, новая рабочая неделя начинается под влиянием убывающей Луны в знаке Близнецов и 26-х лунных суток, которые считаются одними из самых сложных. День может провоцировать раздражительность, конфликты на ровном месте и даже соблазн слишком высоко оценить собственные возможности. Астрологи советуют знакам Зодиака избегать лишней суеты, не браться за новые дела и отложить финансовые решения.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 18 августа.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны сегодня могут легко поддаться эмоциям. Избегайте конфликтов на работе и с близкими, даже если кажется, что правда на вашей стороне. Вместо споров лучше направить энергию на физическую активность или завершение дел.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам астрологи советуют начать неделю без спешки. Не стоит принимать финансовых решений или делать крупные покупки. Лучше заняться бытовыми задачами или общением с семьей.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов этот понедельник будет эмоционально насыщенным. Вы будете стремиться к новым контактам и знакомствам, но среди них немало окажется неудачными. Вместо суеты сосредоточьтесь на тех делах, которые уже давно нуждаются в завершении.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сегодня могут чувствовать внутреннее напряжение. Важно не углубляться в мелкие проблемы, а посмотреть на ситуацию шире. Спокойный отдых, время с семьей или небольшая прогулка помогут восстановить гармонию.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам этот день принесет испытания. Вы склонны преувеличивать свои возможности и рискуете потерять энергию на ненужные споры. Начните неделю с завершения старых задач и избегайте резких слов.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы 18 августа могут столкнуться с ощущением, что дел больше, чем сил. Стоит расставить приоритеты и не пытаться охватить все сразу. Обращайте внимание на мелочи — они подскажут правильное направление. Избегайте импульсивных решений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы сегодня почувствуют потребность в общении, но астрологи предупреждают: не все контакты будут полезными. Стоит сохранять баланс между работой и отдыхом. Неспешный разговор с близким человеком поможет избежать эмоциональной перегрузки.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы могут стать слишком резкими в словах и действиях. Чтобы не создать конфликт, важно контролировать эмоции. Лучше направить энергию на спорт, физическую активность или благоустройство пространства дома.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня, 18 августа, стремятся к движению, но начало недели не способствует новым проектам. Лучше завершить то, что было начато, или посвятить время близким людям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги почувствуют соблазн окунуться в работу с головой, но спешка в этот день не принесет результата. Сосредоточьтесь на важных задачах и не распыляйте силы на мелочи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям стоит осторожнее относиться к новым знакомствам. Легко поддаться чужому влиянию, поэтому сосредоточьтесь на тех людях, которым доверяете. День благоприятен для спокойного общения и восстановления контактов с родственниками.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам стоит погрузиться во внутренний мир и довериться собственным ощущениям. Внешняя суета может истощать, поэтому лучше отказаться от шумных компаний и новых дел. Восстановиться помогут творчество, тишина, домашний уют или время у природы.

