Гороскоп на сьогодні, 17 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 травня, на нас чекає день із потужною енергетикою — 21-ша місячна доба у тандемі зі спадним Місяцем у знаку Козерога дарує силу для дій, нових починань і ясного бачення своїх цілей. За прогнозами астрологів, ця субота буде сприятливою для наведення порядку, планування кар'єри, зміцнення дисципліни. Хтось зі знаків Зодіаку сьогодні отримає заряд мотивації, хтось — потребуватиме перепочинку, а комусь слід чекати романтики, натхнення чи навіть доленосних новин.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 17 травня.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на суботу, 17 травня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні буде надзвичайно сприятливий день для наведенням порядку. Корисними будуть будь-які хатні справи, Також ви зможете розкласти думки по поличках. Вечір краще провести спокійно. Можливі новини, які потребуватимуть обдуманих рішень.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи обіцяють Тельцям енергійний день. Вас буквально тягне на природу або хоча б на прогулянку на свяжому повітрі. Обов’язково зробіть це. 21-ша місячна доба заряджає вас натхненням, а Місяць у Козерозі допоможе спрямувати його у потрібне річище. Ввечері можливі романтичні моменти або тепле спілкування з близькими.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків ця субота може здатися трохи нудною. Не очікуйте емоційних вибухів, навпаки, доведеться зайнятися рутиною, документами або сімейними справами. Проте ввечері можливі зустріч або розмова із важливою для вас людиною.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні чутливі, але атмосфера дня трохи "охолоджує" емоції. Вас можуть не зрозуміти, але не варто через це засмучуватися. День краще провести у справах або прогулянках на свіжому повітрі. Увечері буде привід замислитися про зміни у роботі або стосунках.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

У цю суботу, 17 травня, Левам захочеться бути корисними, навести лад у домі чи розв'язати фінансові питання. Ваша активність принесе результати. Увечері романтика підкрадеться зненацька. Для самотніх Левів можливе приємне знайомство або ж несподівана симпатія. А для тих, хто вже у стосунках — моменти безмежного кохання.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви сьогодні — справжні стратеги. Ваш мозок працює чітко, а інтуїція тонко відчуває, де потрібно діяти. День підходить для визначення цілей і навіть початку нових справ. Вечір — час для себе: ідеально підійде медитація, тиша, музика.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів день буде змішаний: з одного боку, хочеться відпочити, з іншого — совість підштовхує до справ. Астрологи радять знайти баланс — кілька годин активності вдень і розслаблення ввечері. Можливі дзвінки чи повідомлення, які змінять ваші плани.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони можуть бути трохи байдужими до емоцій інших, але сьогодні це не мінус, така холодна голова стане в пригоді. Сприятливий день для роботи, навіть якщо це вихідний. Увечері — час для відвертих розмов або перегляду старих фільмів із філософським змістом.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям астрологи радять не витрачати енергію на суперечки. Це не принесе вам жодної користі. День ідеально підходить для навчання або планування. Увечері можливі романтичні враження або навіть перша іскра симпатії.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У цю суботу, 17 травня, у Козерогів енергія буквально битиме ключем. Ви налаштовані серйозно, готові будувати плани на майбутнє, шукати нові можливості. Можлива розмова, яка дасть старт новому етапу у професійному житті. Увечері можливий невеличкий подарунок долі.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії можуть відчути втому або нестачу натхнення. Це нормально — ви просто вичерпали частину ресурсу. Дозвольте собі відпочити, помедитувати, побути в тиші. Не змушуйте себе бути продуктивними. Увечері на вас чекають приємні миті з близькими вам людьми.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні Риби можуть отримати важливу новину — зверніть увагу на дрібниці. День підходить для командної роботи, зустрічей, колективних активностей. У вас багато енергії, і вона потребує виходу. Вечір буде гармонійним, якщо проведете його серед друзів або коханих.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку вихідні 17-18 травня подарують романтику.

Нагадаємо, ми писали, хто зі знаків Зодіаку ризикує втратити гроші найближчими днями.

Також пропонуємо дізнатися, хто зі знаків Зодіаку отримає сюрприз від Всесвіту до 18 травня.