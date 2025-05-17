Гороскоп на сегодня, 17 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 17 мая, нас ждет день с мощной энергетикой — 21-е лунные сутки в тандеме с убывающей Луной в знаке Козерога дарят силу для действий, новых начинаний и ясного видения своих целей. По прогнозам астрологов, эта суббота будет благоприятной для наведения порядка, планирования карьеры, укрепления дисциплины. Кто-то из знаков Зодиака сегодня получит заряд мотивации, кто-то — потребует передышки, а кому-то следует ждать романтики, вдохновения или даже судьбоносных новостей.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 17 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня будет чрезвычайно благоприятный день для наведения порядка. Полезными будут любые домашние дела, также вы сможете разложить мысли по полочкам. Вечер лучше провести спокойно. Возможны новости, которые потребуют обдуманных решений.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи обещают Тельцам энергичный день. Вас буквально тянет на природу или хотя бы на прогулку на свежем воздухе. Обязательно сделайте это. 21-е лунные сутки заряжают вас вдохновением, а Луна в Козероге поможет направить его в нужное русло. Вечером возможны романтические моменты или теплое общение с близкими.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов эта суббота может показаться немного скучной. Не ожидайте эмоциональных взрывов, наоборот, придется заняться рутиной, документами или семейными делами. Однако вечером возможны встреча или разговор с важным для вас человеком.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сегодня чувствительны, но атмосфера дня немного "охлаждает" эмоции. Вас могут не понять, но не стоит из-за этого расстраиваться. День лучше провести в делах или прогулках на свежем воздухе. Вечером будет повод задуматься о переменах в работе или отношениях.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

В эту субботу, 17 мая, Львам захочется быть полезными, навести порядок в доме или решить финансовые вопросы. Ваша активность принесет результаты. Вечером романтика подкрадется неожиданно. Для одиноких Львов возможно приятное знакомство или неожиданная симпатия. А для тех, кто уже в отношениях — моменты безграничной любви.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы сегодня — настоящие стратеги. Ваш мозг работает четко, а интуиция тонко чувствует, где нужно действовать. День подходит для определения целей и даже начала новых дел. Вечер — время для себя: идеально подойдет медитация, тишина, музыка.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов день будет смешанный: с одной стороны, хочется отдохнуть, с другой — совесть подталкивает к делам. Астрологи советуют найти баланс — несколько часов активности днем и расслабление вечером. Возможны звонки или сообщения, которые изменят ваши планы.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы могут быть немного равнодушными к эмоциям других, но сегодня это не минус, такая холодная голова пригодится. Благоприятный день для работы, даже если это выходной. Вечером — время для откровенных разговоров или просмотра старых фильмов с философским смыслом.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам астрологи советуют не тратить энергию на споры. Это не принесет вам никакой пользы. День идеально подходит для учебы или планирования. Вечером возможны романтические впечатления или даже первая искра симпатии.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту субботу, 17 мая, у Козерогов энергия будет буквально бить ключом. Вы настроены серьезно, готовы строить планы на будущее, искать новые возможности. Возможен разговор, который даст старт новому этапу в профессиональной жизни. Вечером возможен небольшой подарок судьбы.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи могут почувствовать усталость или недостаток вдохновения. Это нормально — вы просто исчерпали часть ресурса. Позвольте себе отдохнуть, помедитировать, побыть в тишине. Не заставляйте себя быть продуктивными. Вечером вас ждут приятные мгновения с близкими вам людьми.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбы могут получить важную новость — обратите внимание на мелочи. День подходит для командной работы, встреч, коллективных активностей. У вас много энергии, и она нуждается в выходе. Вечер будет гармоничным, если проведете его среди друзей или любимых.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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