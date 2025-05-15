Гороскоп на сьогодні, 15 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 травня, на нас чекає день із непростою енергетикою. Адже спадний Місяць у вогняному знаку Стрільця поєднався із 19 місячною — одним із так званих сатанинських днів. Астрологи попереджають знаки Зодіаку, що це буде час, коли легко заплутатися у власних емоціях. Можуть спливати злість, заздрість, старі образи. Важливо зберігати внутрішній спокій, не піддаватися на провокації, а негатив трансформувати у щось світле. Краще уникати непотрібних контактів, обмежити фізичну активність і зайнятись очищенням думок, душі та дому. Це гарний час, щоби побути наодинці з собою, знайти нові сенси й перезавантажитись.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 15 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні день буде активним, але й дещо нервовим. На роботі можуть з'явитися термінові справи та невеликі конфлікти. Не ведіться на провокації — краще мовчати, ніж потім шкодувати. Увечері добре присвятити час очищенню простору, медитації або гарячій ванні з ароматичною сіллю.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять Тельцям зосередитися на здоров'ї. Можлива втома, зниження імунітету або апатія. Якщо є змога — знайдіть час для відпочинку. Сьогодні не варто перевантажувати себе справами. Вечір підійде для спокійної прогулянки або перегляду фільму в затишній атмосфері.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього дня вам може не вистачати енергії. Невеличкі затримки на роботі вибиватимуть із колії. Уникайте порожніх балачок і емоційних контактів — вони тільки змусять почуватися гірше. Замість цього краще зробіть прибирання або запишіть думки в щоденник.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків четвер, 15 травня, може принести напругу в спілкуванні. Варто уникати суперечок, особливо з незнайомцями або колегами. Робота йтиме повільно, але результат буде. Астрологи радять ввечері зайнятись очищенням думок і емоцій, відпустити старі образи.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Левам варто притримати свій вогонь. Багато енергії, але ймовірність її витратити дарма — висока. Можуть з'явитися цікаві новини, однак реагувати варто спокійно. Вечір буде гарним часом для саморефлексії, читання чи роботи над особистими цілями.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви отримають шанс довести свою компетентність — можливі похвала чи подяка від керівництва. Але день несе і виклики: не все піде гладко, особливо у спілкуванні з партнерами. Вечір краще провести на самоті, зробити енергетичне очищення дому.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Астрологи радять Терезам не втручатися у чужі справи. Цей день підкине кілька дрібних спокус — скажімо, розповісти чиюсь таємницю чи позловтішатися. Утримайтесь. Замість того зосередьтесь на саморозвитку чи очищенні простору навколо.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам четвер, 15 травня, дарує енергію й навіть трохи пристрасті. Можливе романтичне повідомлення або приємна зустріч. Але не забувайте про загальну енергетику дня — обережність та внутрішня стриманість не завадять. Увечері варто побути наодинці з коханою людиною.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці сьогодні будуть енергійними. Але важливо не спалити себе в пусту. Можливі нові ідеї та творче натхнення, але варто уникати суперечок — особливо з близькими. Вечір підійде для очищення тіла та дому, легкого детоксу.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам варто придивитись до свого емоційного стану. Накопичений стрес може проявитись у вигляді втоми або апатії. Не тисніть на себе — дозвольте собі зробити менше. Вечір буде гарним для перегляду минулого та роботи з внутрішніми страхами.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День подарує вам кілька приємних моментів. Можливо, старий знайомий нагадає про себе або з'явиться ідея для майбутнього проєкту. Але важливо не переоцінювати свої сили. Сьогодні краще не планувати нічого складного. Увечері корисно буде зробити енергетичне прибирання.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам захочеться романтики та спокою. Якщо є пара — приділіть коханій людині більше уваги. Якщо ні — час прислухатись до себе, попрацювати з емоціями. Астрологи радять не втручатись у чужі розмови та уникати гучних місць. Вечір обіцяє бути мрійливим і спокійним.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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