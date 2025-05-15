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Гороскоп на 15 мая: Овнам — срочные дела, Девам — шанс

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Дата публикации 15 мая 2025 04:45
Гороскоп на сегодня, 15 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 15 мая, нас ждет день с непростой энергетикой. Ведь убывающая Луна в огненном знаке Стрельца соединилась с 19 лунной — одним из так называемых сатанинских дней. Астрологи предупреждают знаки Зодиака, что это будет время, когда легко запутаться в собственных эмоциях. Могут всплывать злость, зависть, старые обиды. Важно сохранять внутреннее спокойствие, не поддаваться на провокации, а негатив трансформировать во что-то светлое. Лучше избегать ненужных контактов, ограничить физическую активность и заняться очищением мыслей, души и дома. Это хорошее время, чтобы побыть наедине с собой, найти новые смыслы и перезагрузиться.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 15 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня день будет активным, но и несколько нервным. На работе могут появиться срочные дела и небольшие конфликты. Не ведитесь на провокации — лучше молчать, чем потом жалеть. Вечером хорошо посвятить время очищению пространства, медитации или горячей ванне с ароматической солью.

 

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи советуют Тельцам сосредоточиться на здоровье. Возможна усталость, снижение иммунитета или апатия. Если есть возможность — найдите время для отдыха. Сегодня не стоит перегружать себя делами. Вечер подойдет для спокойной прогулки или просмотра фильма в уютной атмосфере.

 

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день вам может не хватать энергии. Небольшие задержки на работе будут выбивать из колеи. Избегайте пустых разговоров и эмоциональных контактов — они только заставят чувствовать себя хуже. Вместо этого лучше сделайте уборку или запишите мысли в дневник.

 

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков четверг, 15 мая, может принести напряжение в общении. Стоит избегать споров, особенно с незнакомцами или коллегами. Работа будет идти медленно, но результат будет. Астрологи советуют вечером заняться очищением мыслей и эмоций, отпустить старые обиды.

 

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львам стоит придержать свой огонь. Много энергии, но вероятность ее потратить впустую — высока. Могут появиться интересные новости, однако реагировать стоит спокойно. Вечер будет хорошим временем для саморефлексии, чтения или работы над личными целями.

 

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы получат шанс доказать свою компетентность — возможны похвала или благодарность от руководства. Но день несет и вызовы: не все пойдет гладко, особенно в общении с партнерами. Вечер лучше провести в одиночестве, сделать энергетическое очищение дома.

 

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Астрологи советуют Весам не вмешиваться в чужие дела. Этот день подкинет несколько мелких соблазнов — скажем, рассказать чью-то тайну или позлорадствовать. Воздержитесь. Вместо этого сосредоточьтесь на саморазвитии или очистке пространства вокруг.

 

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам четверг, 15 мая, дарит энергию и даже немного страсти. Возможно романтическое сообщение или приятная встреча. Но не забывайте об общей энергетике дня — осторожность и внутренняя сдержанность не помешают. Вечером стоит побыть наедине с любимым человеком.

 

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня будут энергичными. Но важно не сжечь себя в пустую. Возможны новые идеи и творческое вдохновение, но стоит избегать споров — особенно с близкими. Вечер подойдет для очищения тела и дома, легкого детокса.

 

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам стоит присмотреться к своему эмоциональному состоянию. Накопленный стресс может проявиться в виде усталости или апатии. Не давите на себя — позвольте себе сделать меньше. Вечер будет хорошим для просмотра прошлого и работы с внутренними страхами.

 

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День подарит вам несколько приятных моментов. Возможно, старый знакомый напомнит о себе или появится идея для будущего проекта. Но важно не переоценивать свои силы. Сегодня лучше не планировать ничего сложного. Вечером полезно будет сделать энергетическую уборку.

 

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам захочется романтики и спокойствия. Если есть пара — уделите любимому человеку больше внимания. Если нет — время прислушаться к себе, поработать с эмоциями. Астрологи советуют не вмешиваться в чужие разговоры и избегать шумных мест. Вечер обещает быть мечтательным и спокойным.

 

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака проведут лето 2025 года в сказочном отпуске.

Напомним, мы писали, кому из знаков Зодиака нужно заняться здоровьем в последний месяц весны.

Также предлагаем узнать, каким знакам Зодиака удастся осуществить мечты в мае 2025 года.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 15 мая
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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