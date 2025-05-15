Гороскоп на сегодня, 15 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 15 мая, нас ждет день с непростой энергетикой. Ведь убывающая Луна в огненном знаке Стрельца соединилась с 19 лунной — одним из так называемых сатанинских дней. Астрологи предупреждают знаки Зодиака, что это будет время, когда легко запутаться в собственных эмоциях. Могут всплывать злость, зависть, старые обиды. Важно сохранять внутреннее спокойствие, не поддаваться на провокации, а негатив трансформировать во что-то светлое. Лучше избегать ненужных контактов, ограничить физическую активность и заняться очищением мыслей, души и дома. Это хорошее время, чтобы побыть наедине с собой, найти новые смыслы и перезагрузиться.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 15 мая.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на четверг, 15 мая:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня день будет активным, но и несколько нервным. На работе могут появиться срочные дела и небольшие конфликты. Не ведитесь на провокации — лучше молчать, чем потом жалеть. Вечером хорошо посвятить время очищению пространства, медитации или горячей ванне с ароматической солью.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи советуют Тельцам сосредоточиться на здоровье. Возможна усталость, снижение иммунитета или апатия. Если есть возможность — найдите время для отдыха. Сегодня не стоит перегружать себя делами. Вечер подойдет для спокойной прогулки или просмотра фильма в уютной атмосфере.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день вам может не хватать энергии. Небольшие задержки на работе будут выбивать из колеи. Избегайте пустых разговоров и эмоциональных контактов — они только заставят чувствовать себя хуже. Вместо этого лучше сделайте уборку или запишите мысли в дневник.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков четверг, 15 мая, может принести напряжение в общении. Стоит избегать споров, особенно с незнакомцами или коллегами. Работа будет идти медленно, но результат будет. Астрологи советуют вечером заняться очищением мыслей и эмоций, отпустить старые обиды.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львам стоит придержать свой огонь. Много энергии, но вероятность ее потратить впустую — высока. Могут появиться интересные новости, однако реагировать стоит спокойно. Вечер будет хорошим временем для саморефлексии, чтения или работы над личными целями.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы получат шанс доказать свою компетентность — возможны похвала или благодарность от руководства. Но день несет и вызовы: не все пойдет гладко, особенно в общении с партнерами. Вечер лучше провести в одиночестве, сделать энергетическое очищение дома.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Астрологи советуют Весам не вмешиваться в чужие дела. Этот день подкинет несколько мелких соблазнов — скажем, рассказать чью-то тайну или позлорадствовать. Воздержитесь. Вместо этого сосредоточьтесь на саморазвитии или очистке пространства вокруг.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам четверг, 15 мая, дарит энергию и даже немного страсти. Возможно романтическое сообщение или приятная встреча. Но не забывайте об общей энергетике дня — осторожность и внутренняя сдержанность не помешают. Вечером стоит побыть наедине с любимым человеком.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня будут энергичными. Но важно не сжечь себя в пустую. Возможны новые идеи и творческое вдохновение, но стоит избегать споров — особенно с близкими. Вечер подойдет для очищения тела и дома, легкого детокса.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам стоит присмотреться к своему эмоциональному состоянию. Накопленный стресс может проявиться в виде усталости или апатии. Не давите на себя — позвольте себе сделать меньше. Вечер будет хорошим для просмотра прошлого и работы с внутренними страхами.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День подарит вам несколько приятных моментов. Возможно, старый знакомый напомнит о себе или появится идея для будущего проекта. Но важно не переоценивать свои силы. Сегодня лучше не планировать ничего сложного. Вечером полезно будет сделать энергетическую уборку.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам захочется романтики и спокойствия. Если есть пара — уделите любимому человеку больше внимания. Если нет — время прислушаться к себе, поработать с эмоциями. Астрологи советуют не вмешиваться в чужие разговоры и избегать шумных мест. Вечер обещает быть мечтательным и спокойным.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака проведут лето 2025 года в сказочном отпуске.

Напомним, мы писали, кому из знаков Зодиака нужно заняться здоровьем в последний месяц весны.

Также предлагаем узнать, каким знакам Зодиака удастся осуществить мечты в мае 2025 года.