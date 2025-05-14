Гороскоп на сьогодні, 14 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 травня, буде непростим днем через комбінацію спадного Місяця у знаку Стрільця та 18 місячної доби. Як зазначають астрологи, усе, що трапляється з нами у цю середу, може бути відображенням нашого внутрішнього стану. У такі дні легко піддатись пасивності та чужому впливу. Усім знакам Зодіаку варто уникати важливих рішень. А от легка активність, нові знання і гарна компанія — те, що справді піде на користь.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 14 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні день може видатись непростим: багато завдань, дедлайнів і неочікуваних повідомлень. Але ви, як завжди, енергійні. Астрологи радять бути уважними до свого настрою — він буде "дзеркалити" ваше оточення. Вечір краще провести активно — прогулянка на свіжому повітрі буде дуже доречною.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи кажуть, що сьогодні Тельцям доведеться проявити терпіння. Можливі дрібні непорозуміння з колегами або близькими. Не варто реагувати емоційно. Якщо отримаєте комплімент чи похвалу — це щиро. Ввечері можна дозволити собі розслабитися, створити романтичну атмосферу та переглянути гарний фільм.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

На Близнюків сьогодні буквально сипатимуться новини. Можливі несподівані повідомлення, дзвінки або цікаві зустрічі. Якщо щось іде не за планом — не панікуйте, це може бути на краще. Увечері ідеально зустрітись з друзями або записатись на майстер-клас.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

День може видатись виснажливим — внутрішні переживання і зовнішні справи змагатимуться за вашу увагу. Можуть згадуватись старі образи, але не піддавайтесь. Візьміть паузу і прислухайтесь до себе. Найкращий варіант на вечір — тиша, чай і теплий плед.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні зірки дають вам шанс проявити себе. Можлива похвала від керівництва або приємна несподіванка на роботі. Астрологи застерігають, не варто лицемірити та прикидатися, лише щирість стане ключем до успіху. Увечері можливий приємний флірт або навіть романтична вечеря.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам астрологи радять не надто заглиблюватись у дрібниці. Ви сьогодні схильні все аналізувати — не варто. День ідеальний для навчання, планування подорожей або справ, пов'язаних із документами. Вечір принесе затишок і внутрішню рівновагу, особливо якщо займетесь чимось для душі.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні для Терезів — день самопізнання. Зірки радять не поспішати й не приймати рішення під впливом чужих емоцій. 18-й місячний день може показати, як ви насправді ставитесь до себе та оточення. Робочі справи йтимуть стабільно, але не надто натхненно. Зате ближче до вечора ви відчуєте приплив внутрішньої гармонії.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ця середа, 14 травня, принесе Скорпіонам чимало викликів. Можуть проявитись старі конфлікти або з'явитися спокуса відповісти різко. Ваш головний ворог сьогодні — власна імпульсивність. Ввечері дозвольте собі щось приємне — масаж, ванну або улюблений серіал.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви енергійні, натхненні, готові до нових звершень. Але не забувайте про дзеркальну природу цього дня: все, що ви випромінюєте, до вас і повернеться. Будьте позитивними. Увечері можна запланувати щось захопливе або піти туди, де давно хотіли побувати.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні вам не вистачатиме бадьорості. Організм може просити паузу, і це нормально. Якщо є можливість — не навантажуйте себе. Ваша сила — у стабільності, тож краще просто тихо зробити своє. Вечір буде ідеальний для відпочинку або лагідної розмови з близькою людиною.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День може принести багато дрібних справ, які здадуться марудними, але важливими. Не ігноруйте дрібниці — саме вони сьогодні "дзеркалять" ваш стан. Гарний момент для самоаналізу, планування і легких фізичних вправ. Увечері можна зануритись у цікаву книгу або подивитись документальний фільм.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні ви — магніт для емоцій. Можливе кохання, пристрасть, неочікувана симпатія або флірт. Але пам'ятайте: усе, що притягуєте, залежить від вас самих. Не піддавайтесь апатії, краще дійте. Вечір буде особливо чуттєвим — проведіть його з тими, хто дарує тепло.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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