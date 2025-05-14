Гороскоп на сегодня, 14 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 14 мая, будет непростым днем из-за комбинации убывающей Луны в знаке Стрельца и 18 лунных суток. Как отмечают астрологи, все, что случается с нами в эту среду, может быть отражением нашего внутреннего состояния. В такие дни легко поддаться пассивности и чужому влиянию. Всем знакам Зодиака стоит избегать важных решений. А вот легкая активность, новые знания и хорошая компания — то, что действительно пойдет на пользу.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 14 мая.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на среду, 14 мая:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня день может показаться непростым: много задач, дедлайнов и неожиданных сообщений. Но вы, как всегда, энергичны. Астрологи советуют быть внимательными к своему настроению — оно будет "зеркалить" ваше окружение. Вечер лучше провести активно — прогулка на свежем воздухе будет как нельзя кстати.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи говорят, что сегодня Тельцам придется проявить терпение. Возможны мелкие недоразумения с коллегами или близкими. Не стоит реагировать эмоционально. Если получите комплимент или похвалу — это искренне. Вечером можно позволить себе расслабиться, создать романтическую атмосферу и посмотреть хороший фильм.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

На Близнецов сегодня буквально будут сыпаться новости. Возможны неожиданные сообщения, звонки или интересные встречи. Если что-то идет не по плану — не паникуйте, это может быть к лучшему. Вечером идеально встретиться с друзьями или записаться на мастер-класс.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

День может показаться изнурительным — внутренние переживания и внешние дела будут соревноваться за ваше внимание. Могут вспоминаться старые обиды, но не поддавайтесь. Возьмите паузу и прислушайтесь к себе. Лучший вариант на вечер — тишина, чай и теплый плед.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня звезды дают вам шанс проявить себя. Возможна похвала от руководства или приятная неожиданность на работе. Астрологи предостерегают, не стоит лицемерить и притворяться, только искренность станет ключом к успеху. Вечером возможен приятный флирт или даже романтический ужин.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам астрологи советуют не слишком углубляться в мелочи. Вы сегодня склонны все анализировать — не стоит. День идеален для учебы, планирования путешествий или дел, связанных с документами. Вечер принесет уют и внутреннее равновесие, особенно если займетесь чем-то для души.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня для Весов — день самопознания. Звезды советуют не спешить и не принимать решения под влиянием чужих эмоций. 18-й лунный день может показать, как вы на самом деле относитесь к себе и окружающим. Рабочие дела будут идти стабильно, но не слишком вдохновенно. Зато ближе к вечеру вы почувствуете прилив внутренней гармонии.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Эта среда, 14 мая, принесет Скорпионам немало вызовов. Могут проявиться старые конфликты или появиться соблазн ответить резко. Ваш главный враг сегодня — собственная импульсивность. Вечером позвольте себе что-то приятное — массаж, ванну или любимый сериал.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы энергичны, вдохновлены, готовы к новым свершениям. Но не забывайте о зеркальной природе этого дня: все, что вы излучаете, к вам и вернется. Будьте позитивными. Вечером можно запланировать что-то увлекательное или пойти туда, где давно хотели побывать.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам не будет хватать бодрости. Организм может просить паузу, и это нормально. Если есть возможность — не нагружайте себя. Ваша сила в стабильности, поэтому лучше просто тихо сделать свое. Вечер будет идеален для отдыха или ласкового разговора с близким человеком.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День может принести много мелких дел, которые покажутся хлопотными, но важными. Не игнорируйте мелочи — именно они сегодня "зеркалят" ваше состояние. Хороший момент для самоанализа, планирования и легких физических упражнений. Вечером можно погрузиться в интересную книгу или посмотреть документальный фильм.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы — магнит для эмоций. Возможна любовь, страсть, неожиданная симпатия или флирт. Но помните: все, что притягиваете, зависит от вас самих. Не поддавайтесь апатии, лучше действуйте. Вечер будет особенно чувственным — проведите его с теми, кто дарит тепло.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака неделя 12-18 мая принесет бешеный успех.

Напомним, мы писали, кому из знаков Зодиака нужно внимательно слушать интуицию в последний месяц весны.

Также предлагаем узнать, кому из знаков Зодиака ждать финансового успеха в мае.