Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 травня, на нас чекає насичений вівторок під впливом спадного Місяця у знаку Стрільця та 17 місячної доби. Цей день буде особливо емоційним і натхненним. Астрологи радять не стримувати почуття, а ділитися добром, щирістю та любов'ю з іншими. Це ідеальний час для знайомств, заручин, спільних святкувань, а також для старту нових проєктів. У повітрі — жага до порядку, стабільності та мудрих порад. Знаки Зодіаку сьогодні отримають можливість проявити себе, блиснути ідеями та поділитися досвідом. Але важливо не нав'язувати свою думку — краще прислухатися до інших і шукати баланс.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 13 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни будуть у центрі уваги. День підходить для презентацій, обговорень та навчання. Але астрологи закликають не нав'язувати іншим свою думку та не давати непроханих порад. Увечері чекайте на несподіваний дзвінок або приємну новину.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні доведеться попрацювати на максимум. День принесе багато справ і термінових питань. Але не варто дратуватися — все встигнете, якщо дотримаєтесь плану. Астрологи радять вечір провести з коханою людиною або в компанії друзів.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей вівторок, 13 травня, принесе Близнюкам багато романтики та тепла. Можливе нове захоплення або відновлення почуттів у парі. На роботі чекатиме творче натхнення, особливо у тих, хто працює з інформацією. Увечері ідеальний час для прогулянки чи душевної розмови.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки можуть зіткнутись із внутрішнім дискомфортом. Емоцій багато, але не завжди зрозуміло, куди їх спрямувати. Працюйте спокійно, уникайте конфліктів. Вечір краще присвятити близьким або друзям. Це буде сприятливий час для щирої бесіди.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Леви, сповнені натхнення та ентузіазму, будуть блищати. Вас помітять, похвалять і, можливо, зроблять привабливі та прибуткові пропозиції. Ідеальний день для побачення. Вечір обіцяє бути романтичним і навіть пристрасним.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам не вистачатиме бадьорості. День буде емоційно важким, особливо якщо щось йде не за планом. Дайте собі трохи відпочинку, пийте більше води й не перевантажуйте себе. Увечері краще уникати натовпу — спокій і тиша дадуть енергію.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів цей день буде особливо сприятливий у любовній сфері. Нові знайомства або романтичні зустрічі обіцяють бути дуже теплими. На роботі — стабільно, без потрясінь. Увечері астрологи радять слухати серце й дозволити собі емоції.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У цей вівторок, 13 травня, Скорпіонам доведеться багато працювати з людьми — колектив, зустрічі, домовленості. Можуть з’явитись як приємні новини, так і випробування. Не вступайте в суперечки, краще дайте собі час на те, щоб обміркувати ситуацію. Ввечері присвятіть час собі.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Енергії буде вдосталь, а натхнення — через край. Сьогодні можете навчати, радити, ділитися досвідом — вас почують. Але тримайте баланс, не нав'язуйте свою думку. Вечір чудовий для святкувань, спонтанних рішень і пригод.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день вимагатиме від Козерогів зібраності. Можливі виклики на роботі, але ваша дисципліна допоможе з усім впоратись. Не забувайте про здоров'я — час згадати про спорт або просто більше рухатися. Вечір краще провести в тиші або у вузькому колі близьких людей.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям захочеться свободи й нових вражень. Ідеальний день для креативу, створення чогось нового. Колектив вас підтримає, але не всі поділятимуть ваші ідеї — не засмучуйтесь. Увечері буде шанс на яскраву зустріч або емоційну подію.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні Риби можуть отримати приємну звістку або навіть пропозицію, яка змінить щось у житті. День підходить для важливих рішень, особливо в особистому. Вечір ідеальний для романтики, душевного тепла та мрій.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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