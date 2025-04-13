Гороскоп на сьогодні, 13 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 квітня, на небі — Рожева повня у знаку Терези, і це особливий астрологічний час, що підсвічує теми балансу, партнерства та краси. Це завершення періоду внутрішніх сумнівів і переосмислень, коли ми чесно відповідаємо собі: що працює в моєму житті, а що — більше ні. Астрологи зазначають, що на знаки Зодіаку чекає день істин, ясності та нових рішень. Те, що довго стояло на паузі, може нарешті зрушити з місця. Те, що було незрозумілим — проясниться. Це час для серйозних розмов, романтичних жестів, несподіваних рішень і приємних поворотів.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 13 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця неділя подарує Овнам глибоке усвідомлення своїх почуттів. Повня загострить тему стосунків: можливо, прийде час прийняти рішення, яке давно відкладалося. Ранок — ідеальний для сердечних розмов. Вдень займіться домашніми справами, які ви давно обіцяли собі доробити. А ввечері — час романтики та несподіваних зізнань. Відкрийтесь і отримаєте у відповідь більше, ніж очікуєте.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців ця неділя про турботу про себе. Повня активує теми здоров'я, краси, комфорту. Проведіть день у спокої: день спа-процедур вдома, смачна їжа, трохи творчості — ідеальний набір. Астрологи радять: сьогодні вам не варто поспішати, натомість прислухайтесь до тіла. Увечері можливий приємний сюрприз — хтось згадає про вас несподівано.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей вихідний день принесе Близнюкам натхнення та романтику. Якщо ви в стосунках — буде шанс освіжити почуття. Якщо ні — повня може подарувати цікаву зустріч. День вдалий для хобі, творчих проявів, флірту та прогулянок. Увечері варто бути чесними із собою — чого ви хочете насправді?

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам сьогодні варто очікувати на дуже затишний, домашній та теплий день. Повня змусить переосмислити тему балансу: кому ви даєте свою енергію і скільки залишаєте собі? Можливі щирі розмови з близькими, які принесуть полегшення. День сприяє прибиранню, зміні інтер'єру, кулінарним експериментам. Увечері вас чекає спокій і внутрішня гармонія.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Леви будуть блищати — і в прямому, і в переносному сенсі. Повня активує комунікацію, тому чекайте на багато дзвінків, повідомлень і, можливо, цікаву зустріч. Це чудовий день для навчання, коротких поїздок, зустрічей з друзями. Увечері можливе натхнення на проєкт, який давно крутився в голові. Не ігноруйте цей порив — час діяти!

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Для Дів повня в Терезах висвітлить питання самоцінності, грошей і ресурсів. Сьогодні важливо зрозуміти: чого ви варті й де витрачаєте себе даремно. Ранок чудово підходить для планування бюджету чи онлайн-шопінгу. Вдень займіться тим, що приносить задоволення і стабільність. Увечері чекайте гарних новин або підказки від Всесвіту у символах.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Це ваш зоряний час! Повня у вашому знаку — це завжди потужна особиста точка. Сьогодні ви — в центрі подій: емоції, краса, зустрічі, розмови. Час розставити пріоритети, сказати "так" собі та "ні" всьому, що більше не працює. День принесе багато уваги, можливо — нове захоплення або момент слави. Увечері — момент істини у стосунках.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони сьогодні можуть відчути потребу в самотності або хоча б спокої. Рожева повня у Терезах вплине на підсвідомість, тож інтуїція буде як ніколи гострою, а у ніч з 12 на 13 квітня чекайте на пророчі сни. Впродовж дня можливі глибокі емоції або прозріння. Це день для відпочинку, духовних практик, творчості в тиші. Увечері може з'явитися несподіване бажання поговорити з кимось із минулого.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Повня у Терезах активує ваше соціальне коло. Стрільці сьогодні — на хвилі спілкування, натхнення, нових контактів. Можливі запрошення, зустрічі з друзями, цікаві новини. Ви — душа компанії, і це дасть свої плоди. Увечері несподівана розмова з кимось важливим може дати поштовх новим планам.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Для Козорогів неділя буде пов'язана з питаннями кар'єри, статусу та рішень, які формують майбутнє. Повня спонукає вас чесно подивитися на свою професійну дорогу: де ви зараз, і куди хочете йти? Можливі несподівані пропозиції чи ідеї. День підходить для тихої роботи над особистими цілями. Увечері — час поговорити з важливою для вас людиною.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День подарує Водоліям нове бачення життя. Повня відкриває теми навчання, подорожей, філософії. Можливо, ви зрозумієте, що час вийти за рамки звичного. День сприятливий для планування поїздок, читання, знайомств із новими світоглядами. Увечері можливий фільм або книга, яка вас сильно зачепить.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб повня в Терезах стане моментом емоційного очищення. Сьогодні важливо звернути увагу на енергетичний баланс у стосунках: хто дає, а хто лише бере? День підходить для глибоких розмов, прощання з минулим, внутрішньої роботи. Увечері можливе несподіване зізнання або важлива звістка.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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