Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2025, для всех знаков Зодиака - прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 13 апреля, на небе - Розовое полнолуние в знаке Весы, и это особое астрологическое время, подсвечивающее темы баланса, партнерства и красоты. Это завершение периода внутренних сомнений и переосмыслений, когда мы честно отвечаем себе: что работает в моей жизни, а что - больше нет. Астрологи отмечают, что знаки Зодиака ждет день истин, ясности и новых решений. То, что долго стояло на паузе, может наконец сдвинуться с места. То, что было непонятным - прояснится. Это время для серьезных разговоров, романтических жестов, неожиданных решений и приятных поворотов.

Новости.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 13 апреля.

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Овен (21 марта - 20 апреля)

Овнов Это воскресенье подарит Овнам глубокое осознание своих чувств в отношениях. Полнолуние обострит тему партнерства: возможно, придет время принять решение, которое давно откладывалось. Утро - идеальное для разговоров от сердца к сердцу. Днем займитесь домашними делами, которые вы давно обещали себе доделать. А вечером - время романтики и неожиданных признаний. Откройтесь - и получите в ответ больше, чем ожидаете.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля - 21 мая)

Тельцам Для Тельцов это воскресенье - о заботе о себе. Полнолуние активирует темы здоровья, красоты, комфорта. Проведите день в спокойствии: СПА-день дома, вкусная еда, немного творчества - идеальный набор. Астрологи советуют: сегодня вам не стоит спешить, вместо этого прислушайтесь к телу. Вечером возможен приятный сюрприз - кто-то вспомнит о вас неожиданно.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецам Этот день принесет Близнецам вдохновение, романтику и немного артистической драмы. Если вы в отношениях - будет шанс освежить чувства. Если нет - полнолуние может подарить интересную встречу. День удачный для хобби, творческих проявлений, флирта и прогулок. Вечером стоит быть честными с собой - чего вы хотите на самом деле? И от кого.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня - 22 июля)

Ракам Для Раков воскресенье будет уютным и домашним. Полнолуние заставит переосмыслить тему семейного баланса: кому вы даете свою энергию и сколько оставляете себе? Возможны искренние разговоры с близкими, которые принесут облегчение. День способствует уборке, смене интерьера, кулинарным экспериментам. Вечером вас ждет спокойствие и внутренняя гармония.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля - 21 августа)

Сегодня Львы будут блистать - и в прямом, и в переносном смысле. Полнолуние активирует коммуникацию, поэтому ждите много звонков, сообщений и, возможно, интересную встречу. Это отличный день для учебы, коротких поездок, встреч с друзьями. Вечером возможно вдохновение на проект, который давно крутился в голове. Не игнорируйте этот порыв - время действовать!

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа - 23 сентября)

Для Дев полнолуние в Весах осветит вопросы самоценности, денег и ресурсов. Сегодня важно понять: чего вы стоите и где тратите себя впустую. Утро прекрасно подходит для планирования бюджета или онлайн-шопинга. Днем займитесь тем, что приносит удовольствие и стабильность. Вечером ждите хороших новостей или подсказки от Вселенной в символах.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября - 22 октября)

Это ваш звездный час! Полнолуние в вашем знаке - это всегда мощная личная точка. Сегодня вы - в центре событий: эмоции, красота, встречи, разговоры. Время расставить приоритеты, сказать "да" себе и "нет" всему, что больше не работает. День принесет много внимания, возможно - новое увлечение или момент славы. Вечером - момент истины в отношениях.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы сегодня могут почувствовать потребность в одиночестве или хотя бы спокойствии. Полнолуние затрагивает ваш подсознательный сектор, поэтому возможны сны с подсказками, глубокие эмоции или прозрения. Это день для отдыха, духовных практик, творчества в тишине. Вечером может появиться неожиданное желание поговорить с кем-то из прошлого.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Полнолуние в Весах активирует ваш социальный круг. Стрельцы сегодня - на волне общения, вдохновения, новых контактов. Возможны приглашения, встречи с друзьями, интересные новости. Вы - душа компании, и это даст свои плоды. Вечером неожиданный разговор с кем-то важным может дать толчок новым планам.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря - 19 января)

Для Козерогов воскресенье будет связано с вопросами карьеры, статуса и решений, которые формируют будущее. Полнолуние побуждает вас честно посмотреть на свою профессиональную дорогу: где вы сейчас, и куда хотите идти? Возможны неожиданные предложения или идеи. День подходит для тихой работы над личными целями. Вечером - время поговорить с важным для вас человеком.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января - 18 февраля)

День подарит Водолеям новое видение жизни. Полнолуние открывает темы обучения, путешествий, философии. Возможно, вы поймете, что пора выйти за рамки привычного. День благоприятен для планирования поездок, чтения, знакомств с новыми мировоззрениями. Вечером возможен фильм или книга, которая вас сильно зацепит.

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Для Рыб полнолуние в Весах станет моментом эмоционального очищения. Сегодня важно обратить внимание на энергетический баланс в отношениях: кто дает, а кто лишь берет? День может быть интенсивным, но очень проясняющим. Подходит для глубоких разговоров, прощания с прошлым, внутренней работы. Вечером возможно неожиданное признание или важное известие.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака окажутся в эпицентре перемен в Розовое полнолуние 13 апреля.

Напомним, мы писали, кто из знаков Зодиака получит судьбоносное послание от Вселенной в это апрельское полнолуние.

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