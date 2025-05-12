Гороскоп на сьогодні, 12 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 травня, особливий день — Квітковий повний Місяць у загадковому Скорпіоні, накладає глибокий енергетичний відбиток на всі знаки Зодіаку. Це час максимального напруження, але й великого прозріння. Астрологи попереджають, що у цей період емоції можуть зашкалювати, а думки — крутитися навколо внутрішніх трансформацій і рішень. Енергії багато, але вона ніби "вибухова", тож важливо тримати себе в руках. Особливо обережно варто поводитися із словами — вони мають силу не меншу, ніж вчинки.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 12 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні на Овнів чекає справжній енергетичний підйом. Квіткова повня спонукає до дій. Ви будете особливо впертими й цілеспрямованими, що чудово для робочих завдань. Проте не забувайте про делікатність у спілкуванні — конфлікти можуть виникнути зненацька. Увечері можливі пристрасні моменти з коханою людиною або цікаве знайомство.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вам сьогодні може не вистачати бадьорості. День буде непростим — він ніби випробовуватиме терпіння. Астрологи радять уникати емоційних розмов, особливо з колегами та родиною. Варто зосередитися на здоров'ї: прогулянка, чай із м'ятою й тиша ввечері — ваші союзники.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День буде надто хаотичним. Повний Місяць збурює думки, а Скорпіон провокує на імпульсивні рішення. Уникайте суперечок — навіть з тими, кого ледь знаєте. А от ввечері можливий приємний сюрприз або романтичний настрій, якщо вдасться "вимкнути голову" і просто бути в моменті.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви — емоційна радарна станція. Чутливість підвищена, але ви здатні розгадати справжні мотиви інших людей. Понеділок, 12 травня, сприятливий для творчості, натхнення й домашніх справ. Увечері свічки, ванна і спокійна музика подарують те відчуття гармонії, до якого ви так давно прагнули.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Квітковий повний Місяць дає вам сили, але змушує переглядати деякі амбіції. На роботі очікуються новини або важливе завдання — час показати себе. Ваша харизма сьогодні на максимумі, тож хтось може звернути на вас закоханий погляд. Увечері буде чудовий момент для серйозної розмови або планування майбутнього.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Повня може вас трохи "розхитати", особливо в особистих стосунках. Сьогодні легко сказати зайве, а пошкодувати потім. На роботі варто уникати перфекціонізму — краще завершити, ніж перепрацьовувати. Вечір ідеально провести наодинці або з книгою, щоб відновити внутрішню гармонію.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні на вас чекають фінансові або робочі новини. Астрологи кажуть, що це хороший день для оцінки свого бюджету або аналізу кар'єрних цілей. Можливі легкі непорозуміння з партнером — не драматизуйте. Увечері — шанс побути наодинці з природою або з кимось дуже дорогим.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Повний Місяць у вашому знаку відкриває емоційні шлюзи. Все сприймається глибше й інтенсивніше. Ви можете почати день з відчуття, ніби щось важливе ось-ось станеться — і це може бути правдою. Уникайте крайнощів. Увечері можливий сплеск творчості, натхнення або пристрасті.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вам краще уникати багатослівності. Занадто активне висловлення думок може викликати протистояння. На роботі — день рутинний, але важливий: варто зробити те, до чого давно не доходили руки. Вечір варто присвятити фізичній активності або легкому спорту — це поверне бадьорість.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День напружений, але продуктивний. Ви зможете зрушити з місця справу, яка давно висіла у "відкладених". Астрологи кажуть, що сьогодні вам краще уникати жорсткого контролю — дозвольте подіям трохи вільного простору. Увечері можливий несподіваний дзвінок або зустріч із минулого.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Понеділок, 12 травня, — день самоконтролю. Повний місяць може провокувати на дивні рішення. Не приймайте нічого серйозного під впливом імпульсу. Гарний момент, щоб переглянути життєві пріоритети. Увечері — час для фільму, теплих ковдр і затишку. Душа проситиме простоти.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Квітковий повний Місяць надасть вам особливої енергетичної тонкості. Ви можете побачити знаки там, де інші не помічають нічого. Інтуїція — ваш найкращий порадник. Астрологи радять не ховати сьогодні емоції, навпаки, ділитися ними з близькими. Вечір буде теплим і романтичним, навіть якщо ви на самоті.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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