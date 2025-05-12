Гороскоп на сегодня, 12 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 12 мая, особый день — Цветочное полнолуние в загадочном Скорпионе, накладывает глубокий энергетический отпечаток на все знаки Зодиака. Это время максимального напряжения, но и большого прозрения. Астрологи предупреждают, что в этот период эмоции могут зашкаливать, а мысли — крутиться вокруг внутренних трансформаций и решений. Энергии много, но она будто "взрывная", поэтому важно держать себя в руках. Особенно осторожно стоит обращаться со словами — они имеют силу не меньшую, чем поступки.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 12 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнов ждет настоящий энергетический подъем. Цветочное полнолуние побуждает к действиям. Вы будете особенно упрямыми и целеустремленными, что прекрасно для рабочих задач. Однако не забывайте о деликатности в общении — конфликты могут возникнуть неожиданно. Вечером возможны страстные моменты с любимым человеком или интересное знакомство.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вам сегодня может не хватать бодрости. День будет непростым — он как будто будет испытывать терпение. Астрологи советуют избегать эмоциональных разговоров, особенно с коллегами и семьей. Стоит сосредоточиться на здоровье: прогулка, чай с мятой и тишина вечером — ваши союзники.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День будет слишком хаотичным. Полнолуние будоражит мысли, а Скорпион провоцирует на импульсивные решения. Избегайте споров — даже с теми, кого едва знаете. А вот вечером возможен приятный сюрприз или романтическое настроение, если удастся "выключить голову" и просто быть в моменте.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вы — эмоциональная радарная станция. Чувствительность повышена, но вы способны разгадать истинные мотивы других людей. Понедельник, 12 мая, благоприятен для творчества, вдохновения и домашних дел. Вечером свечи, ванна и спокойная музыка подарят то ощущение гармонии, к которому вы так давно стремились.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Цветочное полнолуние дает вам силы, но заставляет пересматривать некоторые амбиции. На работе ожидаются новости или важное задание — время показать себя. Ваша харизма сегодня на максимуме, поэтому кто-то может обратить на вас влюбленный взгляд. Вечером будет отличный момент для серьезного разговора или планирования будущего.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Полнолуние может вас немного "расшатать", особенно в личных отношениях. Сегодня легко сказать лишнее, а пожалеть потом. На работе стоит избегать перфекционизма — лучше завершить, чем перерабатывать. Вечер идеально провести наедине или с книгой, чтобы восстановить внутреннюю гармонию.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вас ждут финансовые или рабочие новости. Астрологи говорят, что это хороший день для оценки своего бюджета или анализа карьерных целей. Возможны легкие недоразумения с партнером — не драматизируйте. Вечером — шанс побыть наедине с природой или с кем-то очень дорогим.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Полнолуние в вашем знаке открывает эмоциональные шлюзы. Все воспринимается глубже и интенсивнее. Вы можете начать день с ощущения, будто что-то важное вот-вот произойдет — и это может быть правдой. Избегайте крайностей. Вечером возможен всплеск творчества, вдохновения или страсти.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам лучше избегать многословия. Слишком активное выражение мыслей может вызвать противостояние. На работе — день рутинный, но важный: стоит сделать то, до чего давно не доходили руки. Вечер стоит посвятить физической активности или легкому спорту — это вернет бодрость.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День напряженный, но продуктивный. Вы сможете сдвинуть с места дело, которое давно висело в "отложенных". Астрологи говорят, что сегодня вам лучше избегать жесткого контроля — позвольте событиям немного свободного пространства. Вечером возможен неожиданный звонок или встреча из прошлого.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Понедельник, 12 мая, — день самоконтроля. Полнолуние может провоцировать на странные решения. Не принимайте ничего серьезного под влиянием импульса. Хороший момент, чтобы пересмотреть жизненные приоритеты. Вечером — время для фильма, теплых одеял и уюта. Душа будет просить простоты.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Цветочное полнолуние придаст вам особой энергетической тонкости. Вы можете увидеть знаки там, где другие не замечают ничего. Интуиция — ваш лучший советчик. Астрологи советуют не прятать сегодня эмоции, наоборот, делиться ими с близкими. Вечер будет теплым и романтичным, даже если вы в одиночестве.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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