Гороскоп на 12 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 серпня, нас чекає особливий день — спадний Місяць в Овні та 20-та місячна доба несуть у собі потужну енергію росту та знань. Як зазначають астрологи, це час великих цілей, масштабних ідей і сміливих кроків. Та водночас вівторок вимагатиме від знаків Зодіаку стриманості та мудрості. Виграє той, хто приборкає негативні емоції та імпульсивність.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 12 серпня.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 12 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні енергія буквально переповнюватиме вас, але не витрачайте її на суперечки. Сконцентруйтеся на одній великій цілі й зробіть перший крок — результат здивує.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви схильні зважувати кожен крок, але цей день просить від вас трохи сміливості. Оберіть проєкт або ідею, яка давно гріла душу, і почніть діяти.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вівторок обіцяє несподівані зустрічі та новини. Використайте їх як підказки від долі, щоб зрозуміти, куди рухатись далі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не поспішайте реагувати на чужі слова — сьогодні легко образитися без причини. Краще зануритися у творчість або спокійну роботу над мрією.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні вашим ключем до успіху стануть впевненість та вміння доносити свої думки. Використайте цей день, щоб розв'язати давні проблеми або об'єднати людей навколо спільної мети.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Відкиньте дрібні справи й не перевантажуйте день рутиною. Краще зосередитися на одному важливому завданні — так ви отримаєте максимальний результат.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей вівторок, 12 серпня, спонукає вас розставити пріоритети. Виберіть те, що приносить гармонію, і уникайте конфліктних ситуацій.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні інтуїція допоможе знайти вихід із заплутаної ситуації. Довіряйте внутрішньому голосу більше, ніж чужим порадам.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви готові до сміливих кроків, але поспіху варто уникати. Чіткий план і холодний розум принесуть більше користі, ніж спонтанність.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день — ваш шанс зрушити з місця давню справу. Не бійтеся змінювати підхід або просити допомогу. Можна також починати щось нове. Головне — діяти за планом, як ви вмієте.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Нові ідеї з'являться раптово, і саме вони можуть стати основою великого проєкту. Тож, сьогодні обов'язково запишіть свої думки та плани, щоб нічого не втратити.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Вас можуть захопити емоції, але краще направити їх у творче річище. Мистецтво чи улюблене хобі допоможуть уникнути перевантаження.

Дізнавайтесь також: