Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на 12 серпня: Овнам — енергія, Близнюкам — підказки долі

Гороскоп на 12 серпня: Овнам — енергія, Близнюкам — підказки долі

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 01:27
Гороскоп на 12 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 серпня, нас чекає особливий день — спадний Місяць в Овні та 20-та місячна доба несуть у собі потужну енергію росту та знань. Як зазначають астрологи, це час великих цілей, масштабних ідей і сміливих кроків. Та водночас вівторок вимагатиме від знаків Зодіаку стриманості та мудрості. Виграє той, хто приборкає негативні емоції та імпульсивність.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 12 серпня.

Реклама
Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 12 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні енергія буквально переповнюватиме вас, але не витрачайте її на суперечки. Сконцентруйтеся на одній великій цілі й зробіть перший крок — результат здивує.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви схильні зважувати кожен крок, але цей день просить від вас трохи сміливості. Оберіть проєкт або ідею, яка давно гріла душу, і почніть діяти.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вівторок обіцяє несподівані зустрічі та новини. Використайте їх як підказки від долі, щоб зрозуміти, куди рухатись далі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не поспішайте реагувати на чужі слова — сьогодні легко образитися без причини. Краще зануритися у творчість або спокійну роботу над мрією.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні вашим ключем до успіху стануть впевненість та вміння доносити свої думки. Використайте цей день, щоб розв'язати давні проблеми або об'єднати людей навколо спільної мети.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Відкиньте дрібні справи й не перевантажуйте день рутиною. Краще зосередитися на одному важливому завданні — так ви отримаєте максимальний результат.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей вівторок, 12 серпня, спонукає вас розставити пріоритети. Виберіть те, що приносить гармонію, і уникайте конфліктних ситуацій.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні інтуїція допоможе знайти вихід із заплутаної ситуації. Довіряйте внутрішньому голосу більше, ніж чужим порадам.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви готові до сміливих кроків, але поспіху варто уникати. Чіткий план і холодний розум принесуть більше користі, ніж спонтанність.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день — ваш шанс зрушити з місця давню справу. Не бійтеся змінювати підхід або просити допомогу. Можна також починати щось нове. Головне — діяти за планом, як ви вмієте.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Нові ідеї з'являться раптово, і саме вони можуть стати основою великого проєкту. Тож, сьогодні обов'язково запишіть свої думки та плани, щоб нічого не втратити.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Вас можуть захопити емоції, але краще направити їх у творче річище. Мистецтво чи улюблене хобі допоможуть уникнути перевантаження.

Дізнавайтесь також:

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 12 серпня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації