Гороскоп на 12 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп на 12 августа: Овнам — энергия, Близнецам — знаки судьбы
Сегодня, 12 августа, нас ждет особый день — убывающая Луна в Овне и 20-е лунные сутки несут в себе мощную энергию роста и знаний. Как отмечают астрологи, это время больших целей, масштабных идей и смелых шагов. Но в то же время вторник потребует от знаков Зодиака сдержанности и мудрости. Выиграет тот, кто обуздает негативные эмоции и импульсивность.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 12 августа.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 12 августа:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня энергия будет буквально переполнять вас, но не тратьте ее на споры. Сконцентрируйтесь на одной большой цели и сделайте первый шаг — результат удивит.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Вы склонны взвешивать каждый шаг, но этот день просит от вас немного смелости. Выберите проект или идею, которая давно грела душу, и начните действовать.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Вторник обещает неожиданные встречи и новости. Используйте их как подсказки от судьбы, чтобы понять, куда двигаться дальше.
Рак (22 июня — 22 июля)
Не спешите реагировать на чужие слова — сегодня легко обидеться без причины. Лучше погрузиться в творчество или спокойную работу над мечтой.
Лев (23 июля — 21 августа)
Сегодня вашим ключом к успеху станут уверенность и умение доносить свои мысли. Используйте этот день, чтобы решить давние проблемы или объединить людей вокруг общей цели.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Отбросьте мелкие дела и не перегружайте день рутиной. Лучше сосредоточиться на одной важной задаче — так вы получите максимальный результат.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Этот вторник, 12 августа, побуждает вас расставить приоритеты. Выберите то, что приносит гармонию, и избегайте конфликтных ситуаций.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Сегодня интуиция поможет найти выход из запутанной ситуации. Доверяйте внутреннему голосу больше, чем чужим советам.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Вы готовы к смелым шагам, но спешки стоит избегать. Четкий план и холодный ум принесут больше пользы, чем спонтанность.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Этот день — ваш шанс сдвинуть с места давнее дело. Не бойтесь менять подход или просить помощи. Можно также начинать что-то новое. Главное — действовать по плану, как вы умеете.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Новые идеи появятся внезапно, и именно они могут стать основой большого проекта. Поэтому, сегодня обязательно запишите свои мысли и планы, чтобы ничего не потерять.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вас могут захватить эмоции, но лучше направить их в творческое русло. Искусство или любимое хобби помогут избежать перенапряжения.
Узнавайте также:
Читайте Новини.LIVE!