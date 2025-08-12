Видео
Гороскоп на 12 августа: Овнам — энергия, Близнецам — знаки судьбы

Гороскоп на 12 августа: Овнам — энергия, Близнецам — знаки судьбы

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 01:27
Гороскоп на 12 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 12 августа, нас ждет особый день — убывающая Луна в Овне и 20-е лунные сутки несут в себе мощную энергию роста и знаний. Как отмечают астрологи, это время больших целей, масштабных идей и смелых шагов. Но в то же время вторник потребует от знаков Зодиака сдержанности и мудрости. Выиграет тот, кто обуздает негативные эмоции и импульсивность.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 12 августа.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 12 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня энергия будет буквально переполнять вас, но не тратьте ее на споры. Сконцентрируйтесь на одной большой цели и сделайте первый шаг — результат удивит.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы склонны взвешивать каждый шаг, но этот день просит от вас немного смелости. Выберите проект или идею, которая давно грела душу, и начните действовать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вторник обещает неожиданные встречи и новости. Используйте их как подсказки от судьбы, чтобы понять, куда двигаться дальше.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не спешите реагировать на чужие слова — сегодня легко обидеться без причины. Лучше погрузиться в творчество или спокойную работу над мечтой.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вашим ключом к успеху станут уверенность и умение доносить свои мысли. Используйте этот день, чтобы решить давние проблемы или объединить людей вокруг общей цели.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Отбросьте мелкие дела и не перегружайте день рутиной. Лучше сосредоточиться на одной важной задаче — так вы получите максимальный результат.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот вторник, 12 августа, побуждает вас расставить приоритеты. Выберите то, что приносит гармонию, и избегайте конфликтных ситуаций.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня интуиция поможет найти выход из запутанной ситуации. Доверяйте внутреннему голосу больше, чем чужим советам.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы готовы к смелым шагам, но спешки стоит избегать. Четкий план и холодный ум принесут больше пользы, чем спонтанность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день — ваш шанс сдвинуть с места давнее дело. Не бойтесь менять подход или просить помощи. Можно также начинать что-то новое. Главное — действовать по плану, как вы умеете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Новые идеи появятся внезапно, и именно они могут стать основой большого проекта. Поэтому, сегодня обязательно запишите свои мысли и планы, чтобы ничего не потерять.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вас могут захватить эмоции, но лучше направить их в творческое русло. Искусство или любимое хобби помогут избежать перенапряжения.

Узнавайте также:

