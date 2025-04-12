Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 квітня, Місяць, що росте, перебуває під впливом гармонійного знаку Терези, що дарує нам ідеальний час для пошуку внутрішнього балансу та краси у буденному. Водночас енергія 14 місячного дня принесе період очищення, духовного росту та прагнення до знань. Астрологи радять знакам Зодіаку звернути увагу не лише на зовнішній комфорт, а й на внутрішній світ — саме час позбутися того, що тягне назад, і наповнитися натхненням.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 12 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни можуть відчути прилив енергії, яку варто спрямувати на улюблене хобі або невідкладні домашні справи. Це гарний день, щоби навести лад у просторі та думках. У другій половині дня можливі несподівані зустрічі, які надихнуть. Вечір ідеально підійде для приємної компанії або нової книги, що відкриє важливу істину.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять Тельцям присвятити суботу собі: спокійний відпочинок, ванна з ефірними оліями, улюблена музика — усе, що заспокоює. Ближче до вечора можливі приємні новини, пов’язані з особистим життям. Не виключена й романтична несподіванка. Сьогодні варто прислухатися до серця — воно не збреше.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам зорі готують насичений день: багато спілкування, неформальних зустрічей, сміху й навіть легких фліртів. Але важливо не розпорошитися — зосередьтеся на людях, які справді для вас важливі. Вечір сприятливий для глибоких розмов, філософських роздумів та пошуку нових знань.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Субота, 12 квітня, принесе Ракам домашні клопоти та дрібні справи, які потрібно буде виконати. Проте, не сприймайте це як рутину — це затишок та гармонія, який ви створюєте навколо себе. Відкладіть великі плани й займіться тим, що давно просило уваги. Ввечері можливе тепле спілкування з близькими, що подарує відчуття захищеності.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Левам варто звернути увагу на свою творчу сторону. День ідеально підходить для занять мистецтвом, співом, танцями чи навіть кулінарними експериментами. А ввечері на представників цього знаку Зодіаку чекає час романтики. Не здивуйтесь, якщо хтось несподівано зізнається у почуттях або надішле повідомлення, від якого ваше серце розтане.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам астрологи радять сьогодні зосередитися на навчанні або саморозвитку. Це може бути книга, лекція або новий досвід. Вдень можливі цікаві розмови з людьми, які розширять ваш світогляд. А вечір буде чудовим для відпочинку та хобі.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Місяць у вашому знаку, і це не може пройти непоміченим. Сьогодні Терези буквально світяться зсередини — чудовий день для того, щоб бути серед людей, дарувати й отримувати компліменти. Очікуйте приємних сюрпризів, несподіваних гостей або щасливих збігів. Вечір сповнений ніжності й краси.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам варто звернути увагу на свої внутрішні суперечності. Сьогодні — чудовий день для духовного очищення, медитації або роботи з емоціями. Не варто брати участь у конфліктах, це може призвести до справжньої катастрофи, від якої доведеться дуже довго оговтуватись. Ввечері можливе прозріння, яке змінить щось у глибині душі.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям субота, 12 квітня, обіцяє день соціальної активності — готуйтеся до зустрічей, дзвінків, листування. Ви в центрі уваги, вас хочуть чути й бачити. Нові знайомства, дружні вечері чи навіть флірт — усе сьогодні буде доречно й подарує великий заряд позитиву. Вечір ідеальний для романтики й задушевності: свічки та приємна музика налаштують на правильну хвилю.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам сьогодні варто зайнятися чимось практичним, але не буденним. Наприклад, організуйте простір навколо себе, розкладіть усе по поличках. День сприяє розв'язання побутових питань. Вечір подарує відчуття завершеності, яке ви так цінуєте.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні зірки щедрі до Водоліїв: на вас чекають приємні несподіванки, нові ідеї й неспокійний, але дуже продуктивний день. Якщо давно мріяли щось створити — час настав. А ввечері — тиша, кіно або приємна розмова, яка залишить посмішку.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам варто пірнути у світ мрій, музики, мистецтва або просто гармонійного відпочинку. Це день внутрішнього діалогу, глибоких емоцій і тонких відчуттів. У другій половині дня можливий душевний прорив, якого давно чекали. А ввечері — щось важливе сказане кимось важливим.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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