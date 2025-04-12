Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 12 апреля, растущая Луна находится под влиянием гармоничного знака Весы, что дарит нам идеальное время для поиска внутреннего баланса и красоты в обыденном. В то же время энергия 14 лунного дня принесет период очищения, духовного роста и стремления к знаниям. Астрологи советуют знакам Зодиака обратить внимание не только на внешний комфорт, но и на внутренний мир — самое время избавиться от того, что тянет назад, и наполниться вдохновением.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 12 апреля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны могут почувствовать прилив энергии, которую стоит направить на любимое хобби или неотложные домашние дела. Это хороший день, чтобы навести порядок в пространстве и мыслях. Во второй половине дня возможны неожиданные встречи, которые вдохновят. Вечер идеально подойдет для приятной компании или новой книги, которая откроет важную истину.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи советуют Тельцам посвятить субботу себе: спокойный отдых, ванна с эфирными маслами, любимая музыка — все, что успокаивает. Ближе к вечеру возможны приятные новости, связанные с личной жизнью. Не исключена и романтическая неожиданность. Сегодня стоит прислушаться к сердцу — оно не солжет.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам звезды готовят насыщенный день: много общения, неформальных встреч, смеха и даже легких флиртов. Но важно не распылиться — сосредоточьтесь на людях, которые действительно для вас важны. Вечер благоприятен для глубоких разговоров, философских размышлений и поиска новых знаний.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Суббота, 12 апреля, принесет Ракам домашние хлопоты и мелкие дела, которые нужно будет выполнить. Однако не воспринимайте это как рутину — это уют и гармония, который вы создаете вокруг себя. Отложите большие планы и займитесь тем, что давно просило внимания. Вечером возможно теплое общение с близкими, что подарит ощущение защищенности.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львам стоит обратить внимание на свою творческую сторону. День идеально подходит для занятий искусством, пением, танцами или даже кулинарными экспериментами. А вечером представителей этого знака Зодиака ждет время романтики. Не удивляйтесь, если кто-то неожиданно признается в чувствах или пришлет сообщение, от которого ваше сердце растает.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам астрологи советуют сегодня сосредоточиться на обучении или саморазвитии. Это может быть книга, лекция или новый опыт. Днем возможны интересные разговоры с людьми, которые расширят ваш кругозор. А вечер будет отличным для отдыха и хобби.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Луна в вашем знаке, и это не может пройти незамеченным. Сегодня Весы буквально светятся изнутри — отличный день для того, чтобы быть среди людей, дарить и получать комплименты. Ожидайте приятных сюрпризов, неожиданных гостей или счастливых совпадений. Вечер полон нежности и красоты.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам стоит обратить внимание на свои внутренние противоречия. Сегодня — отличный день для духовного очищения, медитации или работы с эмоциями. Не стоит участвовать в конфликтах, это может привести к настоящей катастрофе, от которой придется очень долго оправляться. Вечером возможно прозрение, которое изменит что-то в глубине души.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам суббота, 12 апреля, обещает день социальной активности — готовьтесь к встречам, звонкам, перепискам. Вы в центре внимания, вас хотят слышать и видеть. Новые знакомства, дружеские ужины или даже флирт — все сегодня будет уместно и подарит большой заряд позитива. Вечер идеален для романтики и задушевности: свечи и приятная музыка настроят на правильную волну.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня стоит заняться чем-то практичным, но не обыденным. Например, организуйте пространство вокруг себя, разложите все по полочкам. День способствует решению бытовых вопросов. Вечер подарит ощущение завершенности, которое вы так цените.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня звезды щедры к Водолеям: вас ждут приятные неожиданности, новые идеи и беспокойный, но очень продуктивный день. Если давно мечтали что-то создать — время пришло. А вечером — тишина, кино или приятный разговор, который оставит улыбку.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит нырнуть в мир грез, музыки, искусства или просто гармоничного отдыха. Это день внутреннего диалога, глубоких эмоций и тонких ощущений. Во второй половине дня возможен душевный прорыв, которого давно ждали. А вечером — что-то важное сказанное кем-то важным.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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