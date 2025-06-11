Гороскоп на Полуничну повню, 11 червня 2025, для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 червня, на небі з'явився Полуничний повний Місяць у знаку Стрільця. Це енергетично потужна астрологічна подія, яка підштовхує знаки Зодіаку до росту, пошуку знань та істин. Зараз особливо важливо дослухатися до себе та вчасно реагувати на виклики. Комусь день принесе прорив у роботі, комусь — романтику чи натхнення, а дехто може зіткнутися з напругою й потребою розставити крапки над "і".

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 11 червня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вас буквально розпирає від енергії — це вплив Марса, вашого планетарного патрона. Ідеальний день, щоб просувати ідеї, боротися за своє і не мовчати. Ви можете отримати приємну звістку або підтримку, якої не чекали. Вечір принесе щирі розмови та несподівану романтику.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Робочий день потребує зосередженості: завал завдань, дедлайни й можливе напруження з колегами. Але саме сьогодні можна нарешті зробити ривок у проєкті, що довго стояв на паузі. Астрологи радять не ігнорувати сигнали тіла — якщо втома тисне, дайте собі час на відновлення. Увечері буде час для тиші та саморефлексії.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зараз як ніколи важливо бути чесними із собою. Вас може потягнути в бік змін — в кар'єрі, у стосунках, у стилі життя. Не стримуйте себе, але дійте обдумано. День підходить для розмов, особливо складних. Вечір принесе несподівані емоції — можливо, хтось скаже те, що ви давно хотіли почути.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні вам буде важко зосередитись — думки скакають, настрій мінливий, а емоції можуть вириватися назовні. Це вплив повні, що змушує вас звернути увагу на внутрішній стан. Замість того, щоб захищатися — спробуйте просто побути чесними. Робота може подарувати похвалу або визнання, а ввечері можливі приємні сімейні моменти.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

У цю середу, 11 червня, Левам особливо добре вдаватимуться публічні виступи, переговори, презентації. Та водночас варто контролювати емоції. День може принести несподівану зустріч або стару пристрасть. Вечір буде приємний, з нотками флірту.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Робота, робота і ще раз робота. Середа принесе вам безліч задач, які вимагатимуть чіткості та відповідальності. Але результат того вартий. Астрологи радять: не знецінюйте себе, якщо раптом не встигаєте — важливо берегти ресурси. Увечері добре піти на масаж, прогулянку чи усамітнитись із книгою.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні для вас на перший план виходить тема балансу — між обов'язками та бажаннями, роботою й особистим життям, думками й емоціями. Не намагайтеся всім догодити — саме цей день вчить вас сказати "ні" там, де ви зазвичай мовчите. Астрологи радять: прислухайтеся до інтуїції, вона підкаже, з ким варто будувати майбутнє, а з ким — час завершити главу. Увечері можлива розмова, що розставить усе по своїх місцях.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Полунична повня вас не жаліє: день може бути емоційно важким, з підвищеним тиском — у прямому й переносному сенсі. Можливі конфлікти, які вже давно назріли. Не бійтеся говорити правду — навіть гостру. У цьому й буде очищення. Вечір сприятливий для відновлення, тиші та зняття напруги.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Це ваша повня, і вона потужна. Сьогодні саме ви в центрі подій: можуть проявитися теми, які ви довго ховали або ігнорували. День вимагає чесності, сміливості та великого внутрішнього апгрейду. Не дивуйтесь, якщо вас тягне у новий напрямок. Вечір — час для мрій, філософських бесід або навіть нового початку.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Робочі питання сьогодні можуть загостритися, але саме завдяки цьому ви зробите прорив. Добрий день для сміливих рішень — навіть якщо вони здадуться ризикованими. Астрологи попереджають: не все залежить від вас, але діяти потрібно. Увечері — можливий сюрприз від партнера або несподіване зізнання.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Повня 11 червня змусить задуматися про сенс і напрям руху. Сьогодні вам може бути непросто з мотивацією, але внутрішній голос веде туди, де справжнє. День ідеальний для духовної практики, саморефлексії або зміни поглядів. Робота — на другому плані. Вечір — шанс для відкритої розмови з важливою для вас людиною.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ви сьогодні надто вразливі — тому краще не влізати у спірні питання та конфлікти. Займіться собою: здоров'ям, харчуванням, фізичною активністю. На роботі можливі нюанси — зосередьтеся на тому, що залежить саме від вас. А ввечері буде ідеальний час для творчості, натхнення й навіть нових почуттів.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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