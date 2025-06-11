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Главная Праздники Гороскоп на 11 июня: Овнам — весть, Близнецам — желание перемен

Гороскоп на 11 июня: Овнам — весть, Близнецам — желание перемен

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Дата публикации 11 июня 2025 04:45
Гороскоп на Клубничное полнолуние, 11 июня 2025, для всех знаков Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 11 июня, на небе появилась Клубничное полнолуние в знаке Стрельца. Это энергетически мощное астрологическое событие, которое подталкивает знаки Зодиака к росту, поиску знаний и истин. Сейчас особенно важно прислушиваться к себе и вовремя реагировать на вызовы. Кому-то день принесет прорыв в работе, кому-то — романтику или вдохновение, а некоторые могут столкнуться с напряжением и необходимостью расставить точки над "і".

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 11 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вас буквально распирает от энергии — это влияние Марса, вашего планетарного патрона. Идеальный день, чтобы продвигать идеи, бороться за свое и не молчать. Вы можете получить приятное известие или поддержку, которой не ждали. Вечер принесет искренние разговоры и неожиданную романтику.

 

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Рабочий день требует сосредоточенности: завал задач, дедлайны и возможное напряжение с коллегами. Но именно сегодня можно наконец сделать рывок в проекте, который долго стоял на паузе. Астрологи советуют не игнорировать сигналы тела — если усталость давит, дайте себе время на восстановление. Вечером будет время для тишины и саморефлексии.

 

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сейчас как никогда важно быть честными с собой. Вас может потянуть в сторону перемен — в карьере, в отношениях, в стиле жизни. Не сдерживайте себя, но действуйте обдуманно. День подходит для разговоров, особенно сложных. Вечер принесет неожиданные эмоции — возможно, кто-то скажет то, что вы давно хотели услышать.

 

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вам будет трудно сосредоточиться — мысли скачут, настроение переменчиво, а эмоции могут вырываться наружу. Это влияние полнолуния, что заставляет вас обратить внимание на внутреннее состояние. Вместо того, чтобы защищаться — попробуйте просто побыть честными. Работа может подарить похвалу или признание, а вечером возможны приятные семейные моменты.

 

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

В эту среду, 11 июня, Львам особенно хорошо будут удаваться публичные выступления, переговоры, презентации. Но в то же время стоит контролировать эмоции. День может принести неожиданную встречу или старую страсть. Вечер будет приятный, с нотками флирта.

 

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Работа, работа и еще раз работа. Среда принесет вам множество задач, которые потребуют четкости и ответственности. Но результат того стоит. Астрологи советуют: не обесценивайте себя, если вдруг не успеваете — важно беречь ресурсы. Вечером хорошо пойти на массаж, прогулку или уединиться с книгой.

 

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня для вас на первый план выходит тема баланса — между обязанностями и желаниями, работой и личной жизнью, мыслями и эмоциями. Не пытайтесь всем угодить — именно этот день учит вас сказать "нет" там, где вы обычно молчите. Астрологи советуют: прислушайтесь к интуиции, она подскажет, с кем стоит строить будущее, а с кем — пора завершить главу. Вечером возможен разговор, который расставит все по своим местам.

 

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Клубничное полнолуние вас не жалеет: день может быть эмоционально тяжелым, с повышенным давлением — в прямом и переносном смысле. Возможны конфликты, которые уже давно назрели. Не бойтесь говорить правду — даже острую. В этом и будет очищение. Вечер благоприятен для восстановления, тишины и снятия напряжения.

 

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это ваше полнолуние, и оно мощное. Сегодня именно вы в центре событий: могут проявиться темы, которые вы долго прятали или игнорировали. День требует честности, смелости и большого внутреннего апгрейда. Не удивляйтесь, если вас тянет в новое направление. Вечер — время для мечтаний, философских бесед или даже нового начала.

 

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Рабочие вопросы сегодня могут обостриться, но именно благодаря этому вы совершите прорыв. Хороший день для смелых решений — даже если они покажутся рискованными. Астрологи предупреждают: не все зависит от вас, но действовать нужно. Вечером — возможен сюрприз от партнера или неожиданное признание.

 

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Полнолуние 11 июня заставит задуматься о смысле и направлении движения. Сегодня вам может быть непросто с мотивацией, но внутренний голос ведет туда, где настоящее. День идеален для духовной практики, саморефлексии или смены взглядов. Работа — на втором плане. Вечер — шанс для открытого разговора с важным для вас человеком.

 

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы сегодня слишком уязвимы — поэтому лучше не влезать в спорные вопросы и конфликты. Займитесь собой: здоровьем, питанием, физической активностью. На работе возможны нюансы — сосредоточьтесь на том, что зависит именно от вас. А вечером будет идеальное время для творчества, вдохновения и даже новых чувств.

 

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака улыбнется финансовая фортуна в Клубничное полнолуние.

Напомним, мы рассказывали, какие знаки Зодиака получат судьбоносное послание в полнолуние 11 июня.

Также делимся с вами, кто из знаков Зодиака осуществит самые заветные мечты в полнолуние 11 июня.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 11 июня
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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