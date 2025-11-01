Відео
Головна Свята Гороскоп на 1 листопада — які сюрпризи готує день знакам Зодіаку

Гороскоп на 1 листопада — які сюрпризи готує день знакам Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 07:06
Оновлено: 06:25
Гороскоп на 1 листопада 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Початок листопада відкриває надзвичайно чутливий і теплий період. Сьогодні, 1 листопада, Місяць, що росте у знаку Риб, підсилює інтуїцію, емоційність та бажання підтримати інших. А 12-та місячна доба — час любові, щирості й внутрішнього очищення. Як кажуть астрологи, що ця субота ідеальна для примирення, добрих справ, прояву турботи до тих, хто вам дорогий.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 1 листопада.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні енергія дня спонукає вас уповільнитися та прислухатися до себе. Ви відчуєте, як важливо не змагатися, а підтримувати — це допоможе зміцнити важливі зв'язки й повернути гармонію у стосунках.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять провести цю суботу в колі людей, яким ви довіряєте. Ваше добре слово чи невелика допомога можуть стати для когось цілющими. Всесвіт сьогодні повертає все, що йде від серця.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Інтуїція підкаже, у який бік рухатися, тож не ігноруйте свої передчуття. День підходить для творчості, відпочинку біля води або медитації — саме там ви знайдете відповіді на складні запитання.

Рак (22 червня — 22 липня)

1 листопада подарує вам емоційну глибину й особливу м'якість. Використайте цей час, щоб пробачити себе й інших — очищення сьогодні допоможе звільнитися від старих образ і зробити крок у нове.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ця субота може виявитися несподівано сентиментальною. Ви відчуєте потребу у щирих розмовах і теплій компанії — не стримуйте себе, адже саме відкритість зробить день гармонійним і наповненим любов'ю.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні не поспішайте аналізувати чи критикувати — дозвольте емоціям вільно текти. Музика, кіно або зустріч із другом, який вас розуміє, допоможуть відновити душевний баланс і внутрішню м'якість.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей день створений для краси, мистецтва й доброти. Зробіть щось естетичне — прикрасьте дім, напишіть комусь тепле повідомлення або просто помрійте про добре майбутнє, і Всесвіт підтримає ваші наміри.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Місяць у Рибах пробуджує вашу глибоку чутливість. Ви можете відчути сильну прихильність до когось або бажання зробити добру справу — не стримуйте це, бо саме доброта сьогодні стане вашим талісманом удачі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

1 листопада — день натхнення та світлих емоцій. Ви можете знайти сенс у тому, що здавалося дрібницею, або зустріти людину, яка нагадує, як важливо вірити у диво — просто будьте відкритими до світу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Субота стане доброю нагодою розслабитися й забути про контроль. Послухайте музику, приготуйте щось смачне, проведіть час поруч із тими, хто вас розуміє — сьогодні світ відгукується на ніжність.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День підходить для м'яких рішень, натхнення й мрій. Не бійтеся показати свої емоції — саме щирість зараз здатна зблизити вас із важливою людиною або надихнути на щось прекрасне.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Місяць у вашому знаку підсилює інтуїцію й внутрішню гармонію. Ця субота створена для любові, краси й глибоких почуттів — слухайте серце, воно сьогодні веде вас у правильному напрямку.

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Кому перші вихідні листопада подарують справжню романтику.

Яким знакам Зодіаку вихідні 1 та 2 листопада принесуть велике щастя.

Яким знакам Зодіаку чекати на випробування у період ретроградного Меркурія з 9 по 29 листопада.

Кому листопад подарує роман, що розфарбує життя яскравими фарбами.

Хто знайде своє істинне призначення у рік Коня 2026.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 1 листопада
Автор:
Автор:
Ольга Зорич
