Главная Праздники Гороскоп на 1 ноября — какие сюрпризы готовит день знакам Зодиака

Гороскоп на 1 ноября — какие сюрпризы готовит день знакам Зодиака

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 07:06
обновлено: 06:25
Гороскоп на 1 ноября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Начало ноября открывает чрезвычайно чувствительный и теплый период. Сегодня, 1 ноября, Луна, растущая в знаке Рыб, усиливает интуицию, эмоциональность и желание поддержать других. А 12-е лунные сутки — время любви, искренности и внутреннего очищения. Как говорят астрологи, что эта суббота идеальна для примирения, добрых дел, проявления заботы к тем, кто вам дорог.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту субботу, 1 ноября.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня энергия дня побуждает вас замедлиться и прислушаться к себе. Вы почувствуете, как важно не соревноваться, а поддерживать — это поможет укрепить важные связи и вернуть гармонию в отношениях.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи советуют провести эту субботу в кругу людей, которым вы доверяете. Ваше доброе слово или небольшая помощь могут стать для кого-то целебными. Вселенная сегодня возвращает все, что идет от сердца.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Интуиция подскажет, в какую сторону двигаться, поэтому не игнорируйте свои предчувствия. День подходит для творчества, отдыха у воды или медитации — именно там вы найдете ответы на сложные вопросы.

Рак (22 июня — 22 июля)

1 ноября подарит вам эмоциональную глубину и особую мягкость. Используйте это время, чтобы простить себя и других — очищение сегодня поможет освободиться от старых обид и сделать шаг в новое.

Лев (23 июля — 21 августа)

Эта суббота может оказаться неожиданно сентиментальной. Вы почувствуете потребность в искренних разговорах и теплой компании — не сдерживайте себя, ведь именно открытость сделает день гармоничным и наполненным любовью.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня не спешите анализировать или критиковать — позвольте эмоциям свободно течь. Музыка, кино или встреча с другом, который вас понимает, помогут восстановить душевный баланс и внутреннюю мягкость.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день создан для красоты, искусства и доброты. Сделайте что-то эстетическое — украсьте дом, напишите кому-то теплое сообщение или просто помечтайте о хорошем будущем, и Вселенная поддержит ваши намерения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Луна в Рыбах пробуждает вашу глубокую чувствительность. Вы можете почувствовать сильную привязанность к кому-то или желание сделать доброе дело — не сдерживайте это, потому что именно доброта сегодня станет вашим талисманом удачи.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

1 ноября - день вдохновения и светлых эмоций. Вы можете найти смысл в том, что казалось мелочью, или встретить человека, который напоминает, как важно верить в чудо - просто будьте открытыми к миру.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Суббота станет хорошей возможностью расслабиться и забыть о контроле. Послушайте музыку, приготовьте что-то вкусное, проведите время рядом с теми, кто вас понимает — сегодня мир откликается на нежность.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День подходит для мягких решений, вдохновения и мечтаний. Не бойтесь показать свои эмоции — именно искренность сейчас способна сблизить вас с важным человеком или вдохновить на что-то прекрасное.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Луна в вашем знаке усиливает интуицию и внутреннюю гармонию. Эта суббота создана для любви, красоты и глубоких чувств — слушайте сердце, оно сегодня ведет вас в правильном направлении.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 1 ноября
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
