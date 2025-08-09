Гороскоп за картами Таро на повню 9 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Субота, 9 серпня, — день, коли на нас впливає потужна енергія повного Місяця у знаку Водолія. Він може стати переломним для багатьох знаків Зодіаку: одні отримають шанс на звільнення від минулого, інші — несподіваний поштовх до нового. Карти Таро сьогодні стають дзеркалом вашої підсвідомості, підказуючи, куди варто спрямувати енергію.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 9 серпня 2025 року.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на повний Місяць 9 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні вам випаде нагода проявити внутрішню витримку та мудрість. Не варто діяти зопалу — стриманість і спокій допоможуть здобути перемогу там, де інші втратять контроль.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Відлюдник"

День ідеальний для того, щоб побути наодинці з собою. Ви отримаєте важливі відповіді, якщо дасте собі час на тишу та прислухаєтесь до внутрішнього голосу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Несподівані зміни можуть перевернути ваші плани. Приймайте нові обставини без страху — вони відкриють для вас інший, кращий шлях.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Смерть"

Не бійтеся прощатися з тим, що вже втратило сенс. Сьогодні повня підштовхне вас завершити старий етап і впустити у життя свіже повітря.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Закохані"

Ви опинитеся перед вибором, який вплине на ваші стосунки чи важливу справу. Прислухайтеся до серця — воно підкаже правильний напрямок.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

День вимагатиме балансування між кількома справами. Вміння гнучко підлаштовуватися до обставин допоможе уникнути перевантаження.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні варто вірити у краще навіть тоді, коли здається, що ситуація складна. Надія та віра в себе приведуть до маленького, але важливого дива.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Правосуддя"

Час поставити крапку у давніх суперечках. Чесність і відкритість допоможуть вам повернути рівновагу та отримати заслужений результат.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Маг"

Ви отримаєте шанс реалізувати задум, який давно був у планах. Дійте рішуче — сьогодні Всесвіт на вашому боці.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

День подарує задоволення від результатів вашої праці. Дозвольте собі насолодитися моментом і відчути гордість за досягнення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Світ"

Повня у вашому знаку завершує важливий цикл і відкриває двері в нову реальність. Ви готові зробити крок вперед і побачити ширші горизонти.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Інтуїція сьогодні буде вашим найкращим союзником. Довіртеся внутрішнім підказкам — вони виведуть вас до потрібних людей і рішень.

