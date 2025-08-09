Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на повню 9 серпня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на повню 9 серпня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 05:55
Гороскоп за картами Таро на повню 9 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Субота, 9 серпня, — день, коли на нас впливає потужна енергія повного Місяця у знаку Водолія. Він може стати переломним для багатьох знаків Зодіаку: одні отримають шанс на звільнення від минулого, інші — несподіваний поштовх до нового. Карти Таро сьогодні стають дзеркалом вашої підсвідомості, підказуючи, куди варто спрямувати енергію.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 9 серпня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на повний Місяць 9 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Сила"

Сьогодні вам випаде нагода проявити внутрішню витримку та мудрість. Не варто діяти зопалу — стриманість і спокій допоможуть здобути перемогу там, де інші втратять контроль.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Відлюдник"

День ідеальний для того, щоб побути наодинці з собою. Ви отримаєте важливі відповіді, якщо дасте собі час на тишу та прислухаєтесь до внутрішнього голосу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Несподівані зміни можуть перевернути ваші плани. Приймайте нові обставини без страху — вони відкриють для вас інший, кращий шлях.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Смерть"

Не бійтеся прощатися з тим, що вже втратило сенс. Сьогодні повня підштовхне вас завершити старий етап і впустити у життя свіже повітря.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Закохані"

Ви опинитеся перед вибором, який вплине на ваші стосунки чи важливу справу. Прислухайтеся до серця — воно підкаже правильний напрямок.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

День вимагатиме балансування між кількома справами. Вміння гнучко підлаштовуватися до обставин допоможе уникнути перевантаження.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні варто вірити у краще навіть тоді, коли здається, що ситуація складна. Надія та віра в себе приведуть до маленького, але важливого дива.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Правосуддя"

Час поставити крапку у давніх суперечках. Чесність і відкритість допоможуть вам повернути рівновагу та отримати заслужений результат.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Маг"

Ви отримаєте шанс реалізувати задум, який давно був у планах. Дійте рішуче — сьогодні Всесвіт на вашому боці.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

День подарує задоволення від результатів вашої праці. Дозвольте собі насолодитися моментом і відчути гордість за досягнення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Світ"

Повня у вашому знаку завершує важливий цикл і відкриває двері в нову реальність. Ви готові зробити крок вперед і побачити ширші горизонти.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Інтуїція сьогодні буде вашим найкращим союзником. Довіртеся внутрішнім підказкам — вони виведуть вас до потрібних людей і рішень.

Також пропонуємо дізнатися: 

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку 9 серпня повня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації