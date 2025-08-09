Видео
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 августа 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 августа 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 05:55
Гороскоп по картам Таро на полнолуние 9 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Суббота, 9 августа, — день, когда на нас влияет мощная энергия полной Луны в знаке Водолея. Он может стать переломным для многих знаков Зодиака: одни получат шанс на освобождение от прошлого, другие — неожиданный толчок к новому. Карты Таро сегодня становятся зеркалом вашего подсознания, подсказывая, куда стоит направить энергию.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 9 августа 2025 года.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на полнолуние 9 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вам представится возможность проявить внутреннюю выдержку и мудрость. Не стоит действовать сгоряча — сдержанность и спокойствие помогут одержать победу там, где другие потеряют контроль.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Отшельник"

День идеален для того, чтобы побыть наедине с собой. Вы получите важные ответы, если дадите себе время на тишину и прислушаетесь к внутреннему голосу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Неожиданные изменения могут перевернуть ваши планы. Принимайте новые обстоятельства без страха — они откроют для вас другой, лучший путь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Смерть"

Не бойтесь прощаться с тем, что уже потеряло смысл. Сегодня полнолуние подтолкнет вас завершить старый этап и впустить в жизнь свежий воздух.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Влюбленные"

Вы окажетесь перед выбором, который повлияет на ваши отношения или важное дело. Прислушайтесь к сердцу — оно подскажет правильное направление.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

День потребует балансировки между несколькими делами. Умение гибко подстраиваться к обстоятельствам поможет избежать перегрузки.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня стоит верить в лучшее даже тогда, когда кажется, что ситуация сложная. Надежда и вера в себя приведут к маленькому, но важному чуду.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Правосудие"

Время поставить точку в давних спорах. Честность и открытость помогут вам вернуть равновесие и получить заслуженный результат.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Маг"

Вы получите шанс реализовать замысел, который давно был в планах. Действуйте решительно — сегодня Вселенная на вашей стороне.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Девятка Кубков"

День подарит удовольствие от результатов вашего труда. Позвольте себе насладиться моментом и почувствовать гордость за достижения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Мир"

Полнолуние в вашем знаке завершает важный цикл и открывает дверь в новую реальность. Вы готовы сделать шаг вперед и увидеть более широкие горизонты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Интуиция сегодня будет вашим лучшим союзником. Доверьтесь внутренним подсказкам — они выведут вас к нужным людям и решениям.

Также предлагаем узнать:

гороскоп Астрология знаки Зодиака 9 августа полнолуние карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
