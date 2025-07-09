Гороскоп за картами Таро на 9 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сьогодні, 9 липня, день підвищеної енергії, яка може впливати як позитивно, так і викликати імпульсивність, агресію та роздратування. Саме зараз важливо бути уважними до знаків і вчасно розпізнавати можливості. Карти Таро підказують кожному знаку Зодіаку, на чому варто зосередитися, чого уникати та де можна знайти підтримку.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 9 липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Ваші плани мають реальний потенціал. Цей день відкриває нові горизонти — в роботі, у подорожах або у власному розвитку. Карта дня закликає Овнів: не зупиняйтеся на досягнутому, сміливо розширюйте межі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Можливо, ви почуваєтесь емоційно виснаженими або втратили інтерес до справ. Але Таро нагадують: шанс уже поруч, просто ви його не помічаєте. Придивіться уважніше — день може принести несподівану можливість.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Це день практичності, турботи про себе та близьких. Ви можете навести лад у фінансах, побуті або здоров'ї. "Королева Пентаклів" говорить: ваша стабільність — у ваших руках. Присвятіть час тому, що справді цінне.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Імператор"

Середа потребує від Раків твердих рішень. Ви маєте вплив, і настав час скористатися ним. Карта дня підказує: дійте з упевненістю, беріть відповідальність за події навколо — результат залежить саме від вас.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сімка Пентаклів"

Ваші зусилля вже приносять плоди, навіть якщо ви цього ще не бачите. Сьогодні варто запастися терпінням. Не поспішайте — правильні результати вимагають часу. Довіртесь процесу, він веде до стабільності.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Місяць"

Цей день може бути емоційно нестабільним. Можливі сумніви, ілюзії або внутрішній неспокій. Місяць у Таро радить не поспішати з висновками — краще почекати, доки ситуація проясниться. Довіртесь інтуїції, але перевіряйте факти.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Паж Кубків"

День сповнений легких емоцій, романтики та натхнення. Ви можете отримати приємне повідомлення або несподіваний імпульс для творчості. Карта дня радить відкритись новим відчуттям і не стримувати щирості.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Сьогодні перед вами може постати вибір, і ви відчуватимете внутрішній конфлікт. Не ігноруйте проблему, навіть якщо хочеться від неї сховатися. Таро вказує: щойно ви наважитесь дивитися прямо — рішення прийде.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Цей день сприятливий для наполегливої праці. Ваша уважність до деталей, прагнення вдосконалюватися і розвиватися будуть винагороджені. Якщо хочете професійного зростання — приділіть увагу навчанню або практиці.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Справедливість"

Сьогодні важливо діяти чесно та об'єктивно. Ви можете зіткнутися з наслідками минулих рішень або самі прийматимете важливе рішення. Справедливість вказує: істина — у балансі. Прислухайтесь до внутрішнього голосу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "П'ятірка Кубків"

Можливі емоційні спалахи або розчарування. Але не зациклюйтесь на втратах — навколо залишаються цінні речі, які ви ще не помітили. Карта дня радить прожити емоцію, а потім рухатися далі з ясною головою.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Колісниця"

Середа буде динамічною та перспективною. Ви здатні подолати перешкоди й просунутись до мети. Таро вказує на перемогу над сумнівами — варто тільки зібратися та сконцентруватися. Ви керуєте своїм шляхом.

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