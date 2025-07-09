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Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 июля 2025 года по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 июля 2025 года по Таро

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 05:55
Гороскоп по картам Таро на 9 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 9 июля, день повышенной энергии, которая может влиять как положительно, так и вызывать импульсивность, агрессию и раздражение. Именно сейчас важно быть внимательными к знакам и вовремя распознавать возможности. Карты Таро подсказывают каждому знаку Зодиака, на чем стоит сосредоточиться, чего избегать и где можно найти поддержку.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 9 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Ваши планы имеют реальный потенциал. Этот день открывает новые горизонты — в работе, в путешествиях или в собственном развитии. Карта дня призывает Овнов: не останавливайтесь на достигнутом, смело расширяйте границы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Возможно, вы чувствуете себя эмоционально истощенными или потеряли интерес к делам. Но Таро напоминают: шанс уже рядом, просто вы его не замечаете. Присмотритесь внимательнее — день может принести неожиданную возможность.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Это день практичности, заботы о себе и близких. Вы можете навести порядок в финансах, быту или здоровье. "Королева Пентаклей" говорит: ваша стабильность — в ваших руках. Посвятите время тому, что действительно ценно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Император"

Среда потребует от Раков твердых решений. Вы имеете влияние, и пришло время воспользоваться им. Карта дня подсказывает: действуйте с уверенностью, берите ответственность за события вокруг — результат зависит именно от вас.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Семерка Пентаклей"

Ваши усилия уже приносят плоды, даже если вы этого еще не видите. Сегодня стоит запастись терпением. Не спешите — правильные результаты требуют времени. Доверьтесь процессу, он ведет к стабильности.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Луна"

Этот день может быть эмоционально нестабильным. Возможны сомнения, иллюзии или внутреннее беспокойство. Луна в Таро советует не спешить с выводами — лучше подождать, пока ситуация прояснится. Доверьтесь интуиции, но проверяйте факты.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Кубков"

День полон легких эмоций, романтики и вдохновения. Вы можете получить приятное сообщение или неожиданный импульс для творчества. Карта дня советует открыться новым ощущениям и не сдерживать искренности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Сегодня перед вами может встать выбор, и вы будете чувствовать внутренний конфликт. Не игнорируйте проблему, даже если хочется от нее спрятаться. Таро указывает: как только вы решитесь смотреть прямо — решение придет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Этот день благоприятен для упорного труда. Ваша внимательность к деталям, стремление совершенствоваться и развиваться будут вознаграждены. Если хотите профессионального роста — уделите внимание обучению или практике.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Справедливость"

Сегодня важно действовать честно и объективно. Вы можете столкнуться с последствиями прошлых решений или сами будете принимать важное решение. Справедливость указывает: истина — в балансе. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Возможны эмоциональные вспышки или разочарования. Но не зацикливайтесь на потерях — вокруг остаются ценные вещи, которые вы еще не заметили. Карта дня советует прожить эмоцию, а потом двигаться дальше с ясной головой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Колесница"

Среда будет динамичной и перспективной. Вы способны преодолеть препятствия и продвинуться к цели. Таро указывает на победу над сомнениями — стоит только собраться и сконцентрироваться. Вы управляете своим путем.

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Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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