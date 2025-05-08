Гороскоп за картами Таро на 8 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 травня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 8 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 8 травня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 8 травня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Дама Денарієв"
Сьогодні у вас можуть виникнути ситуації, де потрібно бути терплячими і розсудливими. Близькі можуть дати корисну пораду або допомогти з чимось. Також сьогодні можна навести лад у фінансах і запланувати витрати на майбутнє.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Зірка"
Сьогодні навколо вас буде тепла атмосфера і сімейна турбота, тому приділіть увагу своїм рідним. Також це сприятливий день для мрій, планування і перших кроків на шляху до нових цілей.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Лицар Мечів"
Сьогодні ви будете налаштовані на активні дії, особливо у сфері фінансів. Також ви можете отримати нові ідеї про заробіток або інвестиції, але будьте уважні. Ввечері краще аналізувати і планувати.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Вежа"
Цей день наповнений подіями, які вибивають зі звичайного ритму. Знайдіть час для того, щоб відпочити і відновити свої сили.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Правосуддя"
Зберігайте внутрішню рівновагу, особливо в стресових ситуаціях. Не перевантажуйте себе і уникайте конфліктів, особливо на роботі. Сьогодні дотримуйтеся режиму дня і не забувайте про сон.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Світ"
Розслабтеся і насолодіться відчуттям гармонії. Це сприятливий день для спілкування з друзями, поїздок, закінчення справ і підведення підсумків.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні на вас чекають неочікувані, але приємні зміни. Ви можете досягти успіхів у фінансовій, професійній чи романтичній сферах. Відкрийтеся для нових можливостей.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Паж Кубків"
Сьогодні зосередьтеся на рутинних справах, особливо тих, які стосуються документів і формальностей. Також ви можете отримати гарні новини.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Верховна Жриця"
Цей день наповнений внутрішньою ясністю і тихою впевненістю. Також ви можете прийняти важливе рішення, яке змінить ваше життя найближчими тижнями.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Закохані"
Сердешні справи вийдуть на перший план, і це гарний момент для романтичного вечора чи важливої розмови з другою половинкою. Самотні можуть зустріти цікаву людину.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Колісниця"
Сьогодні ви можете зіштовхнутися з необхідністю показати свою зібраність і силу волі. Цього дня варто уникати надмірної агресії. На вашому шляху можуть виникнути перешкоди.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
Сьогодні можуть виникнути труднощі в професійній сфері, особливо якщо у вас з'являться непорозуміння з керівництвом. Ввечері ви відчуєте полегшення, якщо збережете контроль над емоціями.
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