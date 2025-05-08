Гороскоп за картами Таро на 8 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Розклад на колоді карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 8 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 8 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні у вас можуть виникнути ситуації, де потрібно бути терплячими і розсудливими. Близькі можуть дати корисну пораду або допомогти з чимось. Також сьогодні можна навести лад у фінансах і запланувати витрати на майбутнє.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні навколо вас буде тепла атмосфера і сімейна турбота, тому приділіть увагу своїм рідним. Також це сприятливий день для мрій, планування і перших кроків на шляху до нових цілей.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні ви будете налаштовані на активні дії, особливо у сфері фінансів. Також ви можете отримати нові ідеї про заробіток або інвестиції, але будьте уважні. Ввечері краще аналізувати і планувати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вежа"

Цей день наповнений подіями, які вибивають зі звичайного ритму. Знайдіть час для того, щоб відпочити і відновити свої сили.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Правосуддя"

Зберігайте внутрішню рівновагу, особливо в стресових ситуаціях. Не перевантажуйте себе і уникайте конфліктів, особливо на роботі. Сьогодні дотримуйтеся режиму дня і не забувайте про сон.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Світ"

Розслабтеся і насолодіться відчуттям гармонії. Це сприятливий день для спілкування з друзями, поїздок, закінчення справ і підведення підсумків.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні на вас чекають неочікувані, але приємні зміни. Ви можете досягти успіхів у фінансовій, професійній чи романтичній сферах. Відкрийтеся для нових можливостей.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Паж Кубків"

Сьогодні зосередьтеся на рутинних справах, особливо тих, які стосуються документів і формальностей. Також ви можете отримати гарні новини.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Цей день наповнений внутрішньою ясністю і тихою впевненістю. Також ви можете прийняти важливе рішення, яке змінить ваше життя найближчими тижнями.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Закохані"

Сердешні справи вийдуть на перший план, і це гарний момент для романтичного вечора чи важливої розмови з другою половинкою. Самотні можуть зустріти цікаву людину.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні ви можете зіштовхнутися з необхідністю показати свою зібраність і силу волі. Цього дня варто уникати надмірної агресії. На вашому шляху можуть виникнути перешкоди.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Сьогодні можуть виникнути труднощі в професійній сфері, особливо якщо у вас з'являться непорозуміння з керівництвом. Ввечері ви відчуєте полегшення, якщо збережете контроль над емоціями.

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