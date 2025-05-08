Гороскоп по картам Таро на 8 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Расклад на колоде карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 8 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 8 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня у вас могут возникнуть ситуации, где нужно быть терпеливыми и рассудительными. Близкие могут дать полезный совет или помочь с чем-то. Также сегодня можно навести порядок в финансах и запланировать расходы на будущее.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня вокруг вас будет теплая атмосфера и семейная забота, поэтому уделите внимание своим родным. Также это благоприятный день для мечтаний, планирования и первых шагов на пути к новым целям.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня вы будете настроены на активные действия, особенно в сфере финансов. Также вы можете получить новые идеи о заработке или инвестициях, но будьте внимательны. Вечером лучше анализировать и планировать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Башня"

Этот день наполнен событиями, которые выбивают из обычного ритма. Найдите время для того, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Правосудие"

Сохраняйте внутреннее равновесие, особенно в стрессовых ситуациях. Не перегружайте себя и избегайте конфликтов, особенно на работе. Сегодня соблюдайте режим дня и не забывайте о сне.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Мир"

Расслабьтесь и насладитесь ощущением гармонии. Это благоприятный день для общения с друзьями, поездок, окончания дел и подведения итогов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня вас ждут неожиданные, но приятные перемены. Вы можете достичь успехов в финансовой, профессиональной или романтической сферах. Откройтесь для новых возможностей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Сегодня сосредоточьтесь на рутинных делах, особенно тех, которые касаются документов и формальностей. Также вы можете получить хорошие новости.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Этот день наполнен внутренней ясностью и тихой уверенностью. Также вы можете принять важное решение, которое изменит вашу жизнь в ближайшие недели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Влюбленные"

Сердечные дела выйдут на первый план, и это хороший момент для романтического вечера или важного разговора со второй половинкой. Одинокие могут встретить интересного человека.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня вы можете столкнуться с необходимостью показать свою собранность и силу воли. В этот день стоит избегать чрезмерной агрессии. На вашем пути могут возникнуть препятствия.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Сегодня могут возникнуть трудности в профессиональной сфере, особенно если у вас появятся недоразумения с руководством. Вечером вы почувствуете облегчение, если сохраните контроль над эмоциями.

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