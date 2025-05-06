Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими цього тижня 6-11 травня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на колоді карт Таро. Фото: Freepik

Тиждень, який почався п’ятого і закінчиться 11 травня, принесе представникам кількох знаків зодіакального кола неочікувані, але приємні сюрпризи. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку литимуть сльози від щастя та стануть найуспішнішими цими днями.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Близнюки

Ці дні будуть для представників Близнюків доволі насиченими і наповненими різними радісними подіями, які допоможуть забути про невдачі в минулому. До їхнього життя, нарешті, "увірветься" успіх, а всі їхні плани стануть реальними. Тарологи радять не боятися ризикувати і йти новим шляхом.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Козеріг

В особистому житті представників цього знака Зодіаку відбудуться неймовірні зміни, адже цим людям пощастить у коханні та вдасться знайти нових друзів. Тарологи рекомендують цього тижня зосередитися на власних почуттях, перенести всі нетермінові справи та зайнятися тим, що для них важливо. Також Козерогам варто розкрити своє серце.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Pinterest

Скорпіон

Найближчим часом життя Скорпіонів заграє яскравими фарбами, тому не варто лякати удачу. Тарологічна карта, яка випала цим людям, обіцяє шанс розкрити свій потенціал і досягти великих успіхів. Але представникам цього знака варто направляти свою енергію туди, куди дійсно це важливо, і приймати вибір.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Діва

На шляху представників цього знака Зодіаку найближчими днями несподівано з’явиться шанс, який не варто втрачати. Якщо Діви знайдуть ключ від щастя, їм вдасться отримати багато приводів для радості. Їм допоможе Всесвіт, але в тому випадку, якщо вони не опускатимуть руки і діятимуть.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

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