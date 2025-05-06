Какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми на этой неделе 6-11 мая 2025 — Таро прогноз

Гадание на колоде карт Таро. Фото: Freepik

Неделя, которая началась пятого и закончится 11 мая, принесет представителям нескольких знаков зодиакального круга неожиданные, но приятные сюрпризы. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака будут лить слезы от счастья и станут самыми успешными в эти дни.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Близнецы

Эти дни будут для представителей Близнецов довольно насыщенными и наполненными различными радостными событиями, которые помогут забыть о неудачах в прошлом. В их жизнь, наконец, "ворвется" успех, а все их планы станут реальными. Тарологи советуют не бояться рисковать и идти по новому пути.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Козерог

В личной жизни представителей этого знака Зодиака произойдут невероятные изменения, ведь этим людям повезет в любви и удастся найти новых друзей. Тарологи рекомендуют на этой неделе сосредоточиться на собственных чувствах, перенести все несрочные дела и заняться тем, что для них важно. Также Козерогам стоит раскрыть свое сердце.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Pinterest

Скорпион

В ближайшее время жизнь Скорпионов заиграет яркими красками, поэтому не стоит пугать удачу. Тарологическая карта, которая выпала этим людям, обещает шанс раскрыть свой потенциал и достичь больших успехов. Но представителям этого знака стоит направлять свою энергию туда, куда действительно это важно, и принимать выбор.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

На пути представителей этого знака Зодиака в ближайшие дни неожиданно появится шанс, который не стоит упускать. Если Девы найдут ключ от счастья, им удастся получить много поводов для радости. Им поможет Вселенная, но в том случае, если они не будут опускать руки и будут действовать.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

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