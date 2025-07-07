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Головна Свята Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 липня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 липня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 05:55
Гороскоп за картами Таро на 7 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Девушка с картами Таро. Фото: pexels.com

Понеділок, 7 липня 2025 року, відкриває новий тиждень, тож енергії дня мають значення. Сьогодні Місяць, що росте у Стрільці, підсилює прагнення до дій, самореалізації та чесності з собою. Карти Таро допоможуть кожному краще відчути власний внутрішній стан і побачити головне послання на день.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 7 липня 2025 року.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 7 липня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Туз Мечів"

Час чітких рішень і прояснення. Якщо ви сумнівались або відкладали щось важливе — сьогодні саме той день, коли думки стануть яснішими. Карта дня закликає не боятися сказати правду або втілити ідею, яка давно визрівала.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Початок тижня може принести стабільність у фінансах або приємні новини, пов'язані з родиною. Це гарний час для планування великих кроків — інвестицій, переїздів або вирішення спадкових питань. Вірте у власну основу — вона міцна.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сила"

Цього дня вам знадобиться внутрішнє терпіння. Карта "Сила" вказує, що ви зможете впоратися з будь-якою ситуацією без тиску, якщо збережете спокій і впевненість. Ваша витримка — головна перевага сьогодні.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Маг"

День надзвичайно ресурсний. У вас є всі інструменти, щоб почати новий проєкт або заявити про себе. Карта дня говорить: не чекайте дозволу — дійте. Ваші слова, ідеї чи навички можуть принести несподіваний успіх.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Будьте уважні до слів і вчинків інших людей. Ця карта часто попереджає про нещирість або маніпуляції. Не варто сьогодні ділитися усім підряд. Збережіть дистанцію і дійте стратегічно.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Події набирають обертів. Можливі швидкі новини, запрошення або термінові рішення. Це гарний момент, аби "застрибнути у потяг" — не втрачайте можливість, яку приносить день.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Самітник"

День сприятливий для усамітнення, внутрішньої роботи та переосмислення. Вам може бути корисно зупинитися й подумати, перш ніж діяти. Самітник закликає до чесності із собою і до пошуку відповідей не зовні, а всередині.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Паж Пентаклів"

Чудовий день для нових знань, навичок або фінансових ідей. Карта дня натякає, що маленький крок може дати великий результат. Придивіться до деталей — саме вони формують майбутнє.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Все може змінитися в один момент. День несе несподіванки, повороти та шанси. Якщо ви давно чекали знак — він може з'явитися сьогодні. Приймайте зміни з відкритістю: Фортуна на вашому боці.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Король Кубків"

День емоційної зрілості та спокійної сили. Ви здатні вирішити навіть складні питання без конфліктів. Ваша чутливість до настроїв інших допоможе уникнути напруження. Не приховуйте почуттів, але й не давайте їм керувати вами.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "П'ятірка Мечів"

Можливі суперечки або відчуття, що доводиться захищати себе. Не всі битви варті вашої енергії. Цей день просить вас оцінити ситуацію тверезо й обрати те, що справді важливе. Відступ — не завжди поразка, іноді це мудрість.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Понеділок може подарувати нове емоційне відкриття. Це може бути закоханість, тепла розмова, пробудження натхнення. Туз Кубків — карта серця, щирості, любові до себе й до світу. Не ігноруйте свої почуття — вони сьогодні щирі та значущі.

Раніше ми ділилися, хто зі знаків Зодіаку зможе подолати страхи у липні 2025 року за Таро.

Також ми розповідали, які знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання у липні за прогнозом карт Таро.

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Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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