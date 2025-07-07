Гороскоп за картами Таро на 7 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 липня 2025 за Таро
Понеділок, 7 липня 2025 року, відкриває новий тиждень, тож енергії дня мають значення. Сьогодні Місяць, що росте у Стрільці, підсилює прагнення до дій, самореалізації та чесності з собою. Карти Таро допоможуть кожному краще відчути власний внутрішній стан і побачити головне послання на день.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 7 липня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 7 липня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Туз Мечів"
Час чітких рішень і прояснення. Якщо ви сумнівались або відкладали щось важливе — сьогодні саме той день, коли думки стануть яснішими. Карта дня закликає не боятися сказати правду або втілити ідею, яка давно визрівала.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Десятка Пентаклів"
Початок тижня може принести стабільність у фінансах або приємні новини, пов'язані з родиною. Це гарний час для планування великих кроків — інвестицій, переїздів або вирішення спадкових питань. Вірте у власну основу — вона міцна.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Сила"
Цього дня вам знадобиться внутрішнє терпіння. Карта "Сила" вказує, що ви зможете впоратися з будь-якою ситуацією без тиску, якщо збережете спокій і впевненість. Ваша витримка — головна перевага сьогодні.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Маг"
День надзвичайно ресурсний. У вас є всі інструменти, щоб почати новий проєкт або заявити про себе. Карта дня говорить: не чекайте дозволу — дійте. Ваші слова, ідеї чи навички можуть принести несподіваний успіх.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сімка Мечів"
Будьте уважні до слів і вчинків інших людей. Ця карта часто попереджає про нещирість або маніпуляції. Не варто сьогодні ділитися усім підряд. Збережіть дистанцію і дійте стратегічно.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Вісімка Жезлів"
Події набирають обертів. Можливі швидкі новини, запрошення або термінові рішення. Це гарний момент, аби "застрибнути у потяг" — не втрачайте можливість, яку приносить день.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Самітник"
День сприятливий для усамітнення, внутрішньої роботи та переосмислення. Вам може бути корисно зупинитися й подумати, перш ніж діяти. Самітник закликає до чесності із собою і до пошуку відповідей не зовні, а всередині.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Паж Пентаклів"
Чудовий день для нових знань, навичок або фінансових ідей. Карта дня натякає, що маленький крок може дати великий результат. Придивіться до деталей — саме вони формують майбутнє.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Все може змінитися в один момент. День несе несподіванки, повороти та шанси. Якщо ви давно чекали знак — він може з'явитися сьогодні. Приймайте зміни з відкритістю: Фортуна на вашому боці.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Король Кубків"
День емоційної зрілості та спокійної сили. Ви здатні вирішити навіть складні питання без конфліктів. Ваша чутливість до настроїв інших допоможе уникнути напруження. Не приховуйте почуттів, але й не давайте їм керувати вами.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "П'ятірка Мечів"
Можливі суперечки або відчуття, що доводиться захищати себе. Не всі битви варті вашої енергії. Цей день просить вас оцінити ситуацію тверезо й обрати те, що справді важливе. Відступ — не завжди поразка, іноді це мудрість.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Туз Кубків"
Понеділок може подарувати нове емоційне відкриття. Це може бути закоханість, тепла розмова, пробудження натхнення. Туз Кубків — карта серця, щирості, любові до себе й до світу. Не ігноруйте свої почуття — вони сьогодні щирі та значущі.
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