Гороскоп по картам Таро на 7 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 июля 2025 года по Таро
Понедельник, 7 июля 2025 года, открывает новую неделю, поэтому энергии дня имеют значение. Сегодня Луна, растущая в Стрельце, усиливает стремление к действиям, самореализации и честности с собой. Карты Таро помогут каждому лучше почувствовать собственное внутреннее состояние и увидеть главное послание дня.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 7 июля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 7 июля:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Туз Мечей"
Время четких решений и прояснения. Если вы сомневались или откладывали что-то важное — сегодня именно тот день, когда мысли станут яснее. Карта дня призывает не бояться сказать правду или воплотить идею, которая давно вызревала.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Десятка Пентаклей"
Начало недели может принести стабильность в финансах или приятные новости, связанные с семьей. Это хорошее время для планирования больших шагов — инвестиций, переездов или решения наследственных вопросов. Верьте в собственную основу — она прочна.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Сила"
В этот день вам понадобится внутреннее терпение. Карта "Сила" указывает, что вы сможете справиться с любой ситуацией без давления, если сохраните спокойствие и уверенность. Ваша выдержка — главное преимущество сегодня.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Маг"
День чрезвычайно ресурсный. У вас есть все инструменты, чтобы начать новый проект или заявить о себе. Карта дня говорит: не ждите разрешения — действуйте. Ваши слова, идеи или навыки могут принести неожиданный успех.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Семерка Мечей"
Будьте внимательны к словам и поступкам других людей. Эта карта часто предупреждает о неискренности или манипуляции. Не стоит сегодня делиться всем подряд. Сохраните дистанцию и действуйте стратегически.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Восьмерка Жезлов"
События набирают обороты. Возможны быстрые новости, приглашения или срочные решения. Это хороший момент, чтобы "запрыгнуть в поезд" — не упускайте возможность, которую приносит день.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Отшельник"
День благоприятен для уединения, внутренней работы и переосмысления. Вам может быть полезно остановиться и подумать, прежде чем действовать. Отшельник призывает к честности с собой и к поиску ответов не снаружи, а внутри.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Паж Пентаклей"
Отличный день для новых знаний, навыков или финансовых идей. Карта дня намекает, что маленький шаг может дать большой результат. Присмотритесь к деталям — именно они формируют будущее.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Все может измениться в один момент. День несет неожиданности, повороты и шансы. Если вы давно ждали знак — он может появиться сегодня. Принимайте перемены с открытостью: Фортуна на вашей стороне.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Король Кубков"
День эмоциональной зрелости и спокойной силы. Вы способны решить даже сложные вопросы без конфликтов. Ваша чувствительность к настроениям других поможет избежать напряжения. Не скрывайте чувств, но и не давайте им управлять вами.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Пятерка Мечей"
Возможны споры или ощущение, что приходится защищать себя. Не все битвы стоят вашей энергии. Этот день просит вас оценить ситуацию трезво и выбрать то, что действительно важно. Отступление — не всегда поражение, иногда это мудрость.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Туз Кубков"
Понедельник может подарить новое эмоциональное открытие. Это может быть влюбленность, теплый разговор, пробуждение вдохновения. Туз Кубков — карта сердца, искренности, любви к себе и к миру. Не игнорируйте свои чувства — они сегодня искренние и значимые.
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