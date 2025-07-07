Гороскоп по картам Таро на 7 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Девушка с картами Таро. Фото: pexels.com

Понедельник, 7 июля 2025 года, открывает новую неделю, поэтому энергии дня имеют значение. Сегодня Луна, растущая в Стрельце, усиливает стремление к действиям, самореализации и честности с собой. Карты Таро помогут каждому лучше почувствовать собственное внутреннее состояние и увидеть главное послание дня.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 7 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Мечей"

Время четких решений и прояснения. Если вы сомневались или откладывали что-то важное — сегодня именно тот день, когда мысли станут яснее. Карта дня призывает не бояться сказать правду или воплотить идею, которая давно вызревала.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Начало недели может принести стабильность в финансах или приятные новости, связанные с семьей. Это хорошее время для планирования больших шагов — инвестиций, переездов или решения наследственных вопросов. Верьте в собственную основу — она прочна.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Сила"

В этот день вам понадобится внутреннее терпение. Карта "Сила" указывает, что вы сможете справиться с любой ситуацией без давления, если сохраните спокойствие и уверенность. Ваша выдержка — главное преимущество сегодня.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Маг"

День чрезвычайно ресурсный. У вас есть все инструменты, чтобы начать новый проект или заявить о себе. Карта дня говорит: не ждите разрешения — действуйте. Ваши слова, идеи или навыки могут принести неожиданный успех.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Будьте внимательны к словам и поступкам других людей. Эта карта часто предупреждает о неискренности или манипуляции. Не стоит сегодня делиться всем подряд. Сохраните дистанцию и действуйте стратегически.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

События набирают обороты. Возможны быстрые новости, приглашения или срочные решения. Это хороший момент, чтобы "запрыгнуть в поезд" — не упускайте возможность, которую приносит день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Отшельник"

День благоприятен для уединения, внутренней работы и переосмысления. Вам может быть полезно остановиться и подумать, прежде чем действовать. Отшельник призывает к честности с собой и к поиску ответов не снаружи, а внутри.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Паж Пентаклей"

Отличный день для новых знаний, навыков или финансовых идей. Карта дня намекает, что маленький шаг может дать большой результат. Присмотритесь к деталям — именно они формируют будущее.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Все может измениться в один момент. День несет неожиданности, повороты и шансы. Если вы давно ждали знак — он может появиться сегодня. Принимайте перемены с открытостью: Фортуна на вашей стороне.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Король Кубков"

День эмоциональной зрелости и спокойной силы. Вы способны решить даже сложные вопросы без конфликтов. Ваша чувствительность к настроениям других поможет избежать напряжения. Не скрывайте чувств, но и не давайте им управлять вами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Возможны споры или ощущение, что приходится защищать себя. Не все битвы стоят вашей энергии. Этот день просит вас оценить ситуацию трезво и выбрать то, что действительно важно. Отступление — не всегда поражение, иногда это мудрость.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Кубков"

Понедельник может подарить новое эмоциональное открытие. Это может быть влюбленность, теплый разговор, пробуждение вдохновения. Туз Кубков — карта сердца, искренности, любви к себе и к миру. Не игнорируйте свои чувства — они сегодня искренние и значимые.

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