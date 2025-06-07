Гороскоп за картами Таро на 7 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка з картою Таро в руках. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 7 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 7 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Це сприятливий день для відновлення старих зв’язків і приємної ностальгії. Особливо це буде важливо в тому випадку, якщо ви давно не спілкуєтеся з кимось із близьких.

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Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

На вашому шляху відкривається можливість змінити хід подій, адже сьогодні вам доведеться постати перед важким вибором. Можливо доля готує вам сюрприз, який не можна ігнорувати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сонце"

Найближчим часом ваше життя буде доволі яскравим, але трохи непередбачуваним. Сьогодні ви можете отримати неочікувані новини і відчувати прилив енергії.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дев’ятка Жезлів"

Сьогодні ви можете відчути втому, причому, не лише фізичну, а й емоційну. Ви можете зіштовхнутися із супротивом, недовірою чи "перевіркою" від життя.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Повішаний"

Сьогодні буде ситуація, в якій вам доведеться подивитися на світ з неочікуваного боку. Те, що вам раніше здавалося стабільним, може рушити з місця.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Цей день може бути емоційно перевантаженим, адже навіть приємні події можуть викликати емоції. Якщо ви дозволите собі бути собою, у вас все вийде.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Король Денарієв"

Сьогодні може бути серйозна розмова, адже цей день пов’язаний з відповідальністю. Цього дня варто проявити мудрість, особливо у фінансових або ділових сферах.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Верховний Жрець"

Хтось з минулого може нагадати про себе, а вас самих може потягнути на філософські роздуми і бажання розібратися в собі. Дослухайтеся до себе і не ігноруйте внутрішній голос.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "П’ятірка Кубків"

Сьогодні ви можете відчути співчуття чи розчарування, але подивіться на ситуацію ширше, щоб не впустити шанс. Варто запам’ятати, що "після дощу з’являється веселка".

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дама Жезлів"

Сьогодні варто проявити себе з боку лідера. Використайте свою харизму і енергію задля того, щоб створити навколо себе атмосферу довіри.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Денарієв"

Сьогодні важливо розставити кордони, але будьте обережні, адже ваші дії можуть когось зачепити. Відмовляйте тим, хто вами користується.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Сьогодні ви можете відчути внутрішню напругу, адже у вас може бути багато недомовленого, помилок чи співчуттів. Настав час прийняти правду, якою б вона не була.

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