Гороскоп по картам Таро на 7 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина с картой Таро в руках. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 7 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 7 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Это благоприятный день для восстановления старых связей и приятной ностальгии. Особенно это будет важно в том случае, если вы давно не общаетесь с кем-то из близких.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

На вашем пути открывается возможность изменить ход событий, ведь сегодня вам придется предстать перед трудным выбором. Возможно судьба готовит вам сюрприз, который нельзя игнорировать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Солнце"

В ближайшее время ваша жизнь будет довольно яркой, но немного непредсказуемой. Сегодня вы можете получить неожиданные новости и чувствовать прилив энергии.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Девятка Жезлов"

Сегодня вы можете почувствовать усталость, причем, не только физическую, но и эмоциональную. Вы можете столкнуться с сопротивлением, недоверием или "проверкой" от жизни.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Повешенный"

Сегодня будет ситуация, в которой вам придется посмотреть на мир с неожиданной стороны. То, что вам раньше казалось стабильным, может сдвинуться с места.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Этот день может быть эмоционально перегруженным, ведь даже приятные события могут вызвать эмоции. Если вы позволите себе быть собой, у вас все получится.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Король Денариев"

Сегодня может быть серьезный разговор, ведь этот день связан с ответственностью. В этот день стоит проявить мудрость, особенно в финансовых или деловых сферах.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Верховный Жрец"

Кто-то из прошлого может напомнить о себе, а вас самих может потянуть на философские размышления и желание разобраться в себе. Прислушивайтесь к себе и не игнорируйте внутренний голос.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Сегодня вы можете почувствовать сочувствие или разочарование, но посмотрите на ситуацию шире, чтобы не упустить шанс. Стоит запомнить, что "после дождя появляется радуга".

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Дама Жезлов"

Сегодня стоит проявить себя со стороны лидера. Используйте свою харизму и энергию для того, чтобы создать вокруг себя атмосферу доверия.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Денариев"

Сегодня важно расставить границы, но будьте осторожны, ведь ваши действия могут кого-то задеть. Отказывайте тем, кто вами пользуется.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Сегодня вы можете почувствовать внутреннее напряжение, ведь у вас может быть много недосказанного, ошибок или сочувствий. Пришло время принять правду, какой бы она ни была.

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