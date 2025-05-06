Гороскоп за картами Таро на 6 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка з картою Таро в руці. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 6 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 6 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Цей день буде наповнений енергією оновлення і внутрішнього розуміння, а карта Таро радить почати щось масштабне. Це сприятливий час для з’ясування старих питань, отримання відповідей і будування плану дій. Також це гарний день для інтелектуальної праці та спілкування.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Верховний Жрець"

На вас може щось тиснути, особливо в ситуаціях, які стосуються авторитетів або традицій. Карта Таро радить уникати сперечань і отримувати нові знання.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Ви відчуєте прилив енергії, який буде важко тримати під контролем. Сьогодні ви можете завести цікаві знайомства або вступити в конфлікти, які принесуть вам важливі уроки.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Трійка Мечів"

Ви можете відчути емоційну напругу, особливо в ситуаціях, які пов’язані з особистими стосунками. Сьогодні корисно буде пробачити як себе, так й інших людей.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Король Денарієв"

Вам доведеться зважувати матеріальні та моральні цінності. Ви вже набагато ближчі до успіху, ніж вам здається, потрібно лише потерпіти.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Сьогодні вам потрібно утримувати баланс в особистій та професійній сферах, а карта Таро говорить про нестабільність. Цього дня варто бути обережними в рішеннях, особливо тих, які стосуються фінансів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Зупиніться і подивіться на нещодавні події, а карта Таро вказує на емоційну втому і сум від буденності. Доля може надати вам новий шанс, але його важливо не впустити.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Сьогодні ви відчуєте, що йдете у вірному напрямку. Ви можете отримати нові пропозиції або ідеї, які змінять ваше життя.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Світ"

Це гармонійний і активний день, адже карта Таро натякає на завершення важливого етапу і отримання заслуженої винагороди. Сьогодні ви можете отримати гарні новини, задоволення від роботи або важливі досягнення. Це гарний день для спілкування, поїздок і планування нових проєктів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Диявол"

Це день звільнення від старих страхів і обмежень. Це сприятливий час для сміливих кроків, зокрема, у професійній сфері.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні варто бути чесними, перш за все, із самим собою. Ви можете отримати те, на що ви заслужили вже давно.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шут"

Це день неочікуваностей, коли ви відчуєте прилив натхнення і бажання почати життя з нового аркушу. Зараз ви перебуваєте на порозі нових відкриттів, тому намагайтеся зберігати зв’язок з реальністю.

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