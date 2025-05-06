Гороскоп по картам Таро на 6 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина с картой Таро в руке. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 6 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 6 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Этот день будет наполнен энергией обновления и внутреннего понимания, а карта Таро советует начать что-то масштабное. Это благоприятное время для выяснения старых вопросов, получения ответов и построения плана действий. Также это хороший день для интеллектуального труда и общения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Верховный Жрец"

На вас может что-то давить, особенно в ситуациях, которые касаются авторитетов или традиций. Карта Таро советует избегать споров и получать новые знания.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Вы почувствуете прилив энергии, который будет трудно держать под контролем. Сегодня вы можете завести интересные знакомства или вступить в конфликты, которые принесут вам важные уроки.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Вы можете почувствовать эмоциональное напряжение, особенно в ситуациях, которые связаны с личными отношениями. Сегодня полезно будет простить как себя, так и других людей.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Король Денариев"

Вам придется взвешивать материальные и моральные ценности. Вы уже гораздо ближе к успеху, чем вам кажется, нужно лишь потерпеть.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Сегодня вам нужно удерживать баланс в личной и профессиональной сферах, а карта Таро говорит о нестабильности. В этот день стоит быть осторожными в решениях, особенно тех, которые касаются финансов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Остановитесь и посмотрите на недавние события, а карта Таро указывает на эмоциональную усталость и грусть от обыденности. Судьба может предоставить вам новый шанс, но его важно не упустить.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Сегодня вы почувствуете, что идете в верном направлении. Вы можете получить новые предложения или идеи, которые изменят вашу жизнь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Мир"

Это гармоничный и активный день, ведь карта Таро намекает на завершение важного этапа и получение заслуженного вознаграждения. Сегодня вы можете получить хорошие новости, удовольствие от работы или важные достижения. Это хороший день для общения, поездок и планирования новых проектов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Дьявол"

Это день освобождения от старых страхов и ограничений. Это благоприятное время для смелых шагов, в частности, в профессиональной сфере.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня стоит быть честными, прежде всего, с самим собой. Вы можете получить то, на что вы заслужили уже давно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шут"

Это день неожиданностей, когда вы почувствуете прилив вдохновения и желание начать жизнь с нового листа. Сейчас вы находитесь на пороге новых открытий, поэтому старайтесь сохранять связь с реальностью.

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