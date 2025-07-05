Гороскоп за картами Таро на 5 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Сьогодні, 5 липня 2025 року, Місяць, що росте у Скорпіоні, продовжує посилювати інтуїцію та емоційну сприйнятливість. Цей день ідеально підходить для усвідомлених рішень, обдуманих дій і внутрішнього відновлення. А карти Таро можуть дати точну підказку, на що саме варто звернути увагу кожному зі знаків Зодіаку.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 5 липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Цей день потребує від вас балансу між справами, емоціями та особистими потребами. Можливо, доведеться жонглювати кількома завданнями. Намагайтеся не брати на себе більше, ніж можете впоратися.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Ієрофант"

День пройде під знаком традицій, порад або внутрішньої мудрості. Прислухайтеся до тих, кому довіряєте. Карта дня Ієрофант підказує: рішення, прийняте з урахуванням моральних цінностей, буде правильним.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Ви можете зіткнутися з ситуацією, яка вимагатиме відстоювання своїх позицій. Не відступайте — ваша точка зору має силу. Сімка Жезлів говорить про те, що ви на правильному шляху, навіть якщо це вимагає зусиль.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Емоції відіграватимуть ключову роль. Це добрий день для турботи про себе та близьких, творчих занять і глибоких розмов. Довіртеся серцю — воно підкаже більше, ніж здається.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Цей день може нагадати про те, що варто звертати увагу на фінанси, здоров'я або відчуття нестачі. Але карти Таро підказують: допомога поряд. Не бійтеся просити підтримки чи ділитися своїми труднощами.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Настав час відпустити те, що більше не дає вам ресурсу. Це може стосуватися старих образ, невиправданих очікувань або навіть людей. Карта дня закликає зробити крок уперед — до нових горизонтів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Це день ідей, натхнення та рішучих починань. Якщо ви давно щось планували — настав момент діяти. Туз Жезлів — це зелена лампочка для вашого внутрішнього вогню. Довіртеся імпульсу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Повішений"

Можлива пауза або ситуація, яку ви не можете змінити відразу. Але в цьому є сенс. Карта дня радить переглянути погляди або поглянути на події під іншим кутом. Це час внутрішнього оновлення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Ваші зусилля починають приносити результат. Трійка Жезлів символізує перспективу, рух уперед і нові можливості. Можливі важливі новини або крок у майбутнє. Залишайтеся відкритими до змін.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Суд"

Цей день пов'язаний з кармічними підсумками або важливими рішеннями. Можливо, доведеться прийняти щось або завершити певний етап. Суд нагадує: ви маєте силу змінити майбутнє, якщо чесно поглянете на теперішнє.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Настав час згадати, хто ви є, і звернутися до джерел радості. Це може бути день теплих зустрічей, спогадів або несподіваних контактів з минулого. Повернення до витоків допоможе знайти відповіді на важливі питання.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

Цей день буде продуктивним, особливо у сфері спільної діяльності. Таро підказують: не все потрібно робити на самоті. У команді або партнерстві ви досягнете кращих результатів.

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