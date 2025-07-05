Гороскоп по картам Таро на 5 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Сегодня, 5 июля 2025 года, растущая Луна в Скорпионе продолжает усиливать интуицию и эмоциональную восприимчивость. Этот день идеально подходит для осознанных решений, обдуманных действий и внутреннего восстановления. А карты Таро могут дать точную подсказку, на что именно стоит обратить внимание каждому из знаков Зодиака.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 5 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Этот день потребует от вас баланса между делами, эмоциями и личными потребностями. Возможно, придется жонглировать несколькими задачами. Старайтесь не брать на себя больше, чем можете справиться.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Иерофант"

День пройдет под знаком традиций, советов или внутренней мудрости. Прислушивайтесь к тем, кому доверяете. Карта дня Иерофант подсказывает: решение, принятое с учетом моральных ценностей, будет правильным.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Вы можете столкнуться с ситуацией, которая потребует отстаивания своих позиций. Не отступайте — ваша точка зрения имеет силу. Семерка Жезлов говорит о том, что вы на правильном пути, даже если это требует усилий.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Кубков"

Эмоции будут играть ключевую роль. Это хороший день для заботы о себе и близких, творческих занятий и глубоких разговоров. Доверьтесь сердцу — оно подскажет больше, чем кажется.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Этот день может напомнить о том, что стоит обращать внимание на финансы, здоровье или ощущение недостатка. Но карты Таро подсказывают: помощь рядом. Не бойтесь просить поддержки или делиться своими трудностями.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Пришло время отпустить то, что больше не дает вам ресурса. Это может касаться старых обид, неоправданных ожиданий или даже людей. Карта дня призывает сделать шаг вперед — к новым горизонтам.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Это день идей, вдохновения и решительных начинаний. Если вы давно что-то планировали — настал момент действовать. Туз Жезлов — это зеленая лампочка для вашего внутреннего огня. Доверьтесь импульсу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Повешенный"

Возможна пауза или ситуация, которую вы не можете изменить сразу. Но в этом есть смысл. Карта дня советует пересмотреть взгляды или взглянуть на события под другим углом. Это время внутреннего обновления.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Ваши усилия начинают приносить результат. Тройка Жезлов символизирует перспективу, движение вперед и новые возможности. Возможны важные новости или шаг в будущее. Оставайтесь открытыми к переменам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Суд"

Этот день связан с кармическими итогами или важными решениями. Возможно, придется принять что-то или завершить определенный этап. Суд напоминает: вы имеете силу изменить будущее, если честно взглянете на настоящее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Пришло время вспомнить, кто вы есть, и обратиться к источникам радости. Это может быть день теплых встреч, воспоминаний или неожиданных контактов из прошлого. Возвращение к истокам поможет найти ответы на важные вопросы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

Этот день будет продуктивным, особенно в сфере совместной деятельности. Таро подсказывают: не все нужно делать в одиночестве. В команде или партнерстве вы добьетесь лучших результатов.

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