Гороскоп за картами Таро на 5 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Tarot Teachings

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 5 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 5 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні на вашому шляху можуть виникнути неочікувані перешкоди, але сприймайте їх як життєві уроки. Звертайтеся за підтримкою і допомогою, якщо потребуєте цього.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Зірка"

Це світлий і приємний день, коли ви відчуєте гармонію. Сьогодні краще присвятити час дому, сім’ї та затишку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Ви захочете навести лад у своїх грошах, а ще відчуєте різкий сплеск мотивації і рішучості. Сьогодні будьте уважні до будь-яких пропозицій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вежа"

Це може бути насичений і навіть трохи хаотичний день, коли у вас можуть виникнути непередбачувані події. Ввечері краще відпочити.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні важливе ваше здоров’я. Уникайте зайвих стресів, конфліктів і перевтоми та дослухайтеся до сигналів тіла.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Світ"

У вас може закінчитися напружений період. У вашому житті починається етап, який наповнений внутрішнім спокоєм і гармонією.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Ви отримаєте шанс, який може змінити багато чого, тому не втрачайте його. Сьогодні удача супроводжуватиме вас як в особистому, так і у фінансовому плані.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Паж Кубків"

Це день, пов’язаний з рутинною роботою, особливо з документами. Але дозвольте собі трохи відволіктися.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Стрілець"

Це день під знаком інтуїції, коли ви будете відчувати особливу легкість. Це допоможе вам прийняти важливе рішення, яке сильно вплине на ваше майбутнє.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні у вас буде романтичний настрій і емоційна близькість. Якщо у вас є стосунки, влаштуйте щось незвичайне для партнера, а самотні можуть познайомитися з цікавою людиною.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Колісниця"

Будьте обережні сьогодні, адже у вас можуть бути конфлікти, які вплинуть на ваш настрій чи цілі. Сьогодні краще триматися далі від сварок і зосередитися на своїх задачах.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це може бути напружений день, особливо в професійному плані. Сьогодні можуть виникнути непорозуміння з керівництвом чи колегами, але намагайтеся зберігати спокій і бути впевненими у собі.

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