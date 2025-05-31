Гороскоп за картами Таро на 31 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 травня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 31 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 31 травня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 31 травня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Палац Мечів"
Сьогодні вам здасться, що все проти вас, але уникайте токсичних людей. Ввечері краще усамітнитися, щоб відпочити і відновити свої сили.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Дама Мечів"
Ви можете розібратися із заплутаними ситуаціями і зустріти людину, яка зіграє важливу роль у вашій долі. В особистому житті можуть бути приємні зміни, якщо ви зробите перший крок.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Дама Денарієв"
Зверніть увагу на фізичний і емоційний стан, а також менше спілкуйтеся з людьми, які вас бісять. Ввечері краще провести час у спокійній атмосфері, бажано із сім’єю.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Трійка Денарієв"
Сьогодні варто подумати про ріст у кар’єрі чи зміну роду діяльності. Не ігноруйте натяки на непорозуміння в стосунках з близькими і розставляйте пріоритети.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Десятка Кубків"
Сьогодні будьте уважними до дрібниць, адже ви можете щось загубити. У стосунках з близькими будьте терплячими. Ввечері у вас покращиться настрій, якщо ви відпочинете.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Туз Кубків"
Це емоційно насичений і навіть трохи драматичний день, коли ви можете отримати критику, але не сприймайте її серйозно. У другій половині дня краще душевно поговорити і зізнатися в чомусь.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Король Жезлів"
Сьогодні ви можете відкрити для себе щось нове і відчути певні раптові зміни в особистому житті. Хтось з минулого може знову з’явитися у вашому житті.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Двійка Жезлів"
Сьогодні дуже емоційний день, але не піддавайтеся імпульсам. Краще відкласти будь-яке важливе рішення на вечір чи на наступний день.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Вежа"
Сьогодні у вашому житті можуть відбутися серйозні зміни, але ви будете до них готовими. Ви отримаєте шанс попрощатися з чимось, що було тягарем для вас.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Ви отримаєте багато нових можливостей, особливо у сфері бізнеса і творчості. Сьогодні продуктивними будуть перемовини і зустрічі, особливо якщо ви будете наполегливими.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Імператриця"
Ви можете відчути прилив натхнення і бажання щось створити, але будьте обережні в спілкуванні, щоб не було непорозумінь. Сьогодні ви можете отримати гарні новини від когось здалеку.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Трійка Мечів"
Цей день може бути хвилюючим у плані кохання. Самотні Риби можуть раптово зустріти людину, з якою в них буде щось серйозне, а для тих, хто в стосунках, випаде шанс зміцнити їх. Ввечері ви поринете у справжню ностальгію.
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