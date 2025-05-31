Гороскоп за картами Таро на 31 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Розклад на тарологічних картах на столі. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 31 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 31 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Палац Мечів"

Сьогодні вам здасться, що все проти вас, але уникайте токсичних людей. Ввечері краще усамітнитися, щоб відпочити і відновити свої сили.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дама Мечів"

Ви можете розібратися із заплутаними ситуаціями і зустріти людину, яка зіграє важливу роль у вашій долі. В особистому житті можуть бути приємні зміни, якщо ви зробите перший крок.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Зверніть увагу на фізичний і емоційний стан, а також менше спілкуйтеся з людьми, які вас бісять. Ввечері краще провести час у спокійній атмосфері, бажано із сім’єю.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Трійка Денарієв"

Сьогодні варто подумати про ріст у кар’єрі чи зміну роду діяльності. Не ігноруйте натяки на непорозуміння в стосунках з близькими і розставляйте пріоритети.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Сьогодні будьте уважними до дрібниць, адже ви можете щось загубити. У стосунках з близькими будьте терплячими. Ввечері у вас покращиться настрій, якщо ви відпочинете.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Це емоційно насичений і навіть трохи драматичний день, коли ви можете отримати критику, але не сприймайте її серйозно. У другій половині дня краще душевно поговорити і зізнатися в чомусь.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Сьогодні ви можете відкрити для себе щось нове і відчути певні раптові зміни в особистому житті. Хтось з минулого може знову з’явитися у вашому житті.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Сьогодні дуже емоційний день, але не піддавайтеся імпульсам. Краще відкласти будь-яке важливе рішення на вечір чи на наступний день.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні у вашому житті можуть відбутися серйозні зміни, але ви будете до них готовими. Ви отримаєте шанс попрощатися з чимось, що було тягарем для вас.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Ви отримаєте багато нових можливостей, особливо у сфері бізнеса і творчості. Сьогодні продуктивними будуть перемовини і зустрічі, особливо якщо ви будете наполегливими.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Імператриця"

Ви можете відчути прилив натхнення і бажання щось створити, але будьте обережні в спілкуванні, щоб не було непорозумінь. Сьогодні ви можете отримати гарні новини від когось здалеку.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Трійка Мечів"

Цей день може бути хвилюючим у плані кохання. Самотні Риби можуть раптово зустріти людину, з якою в них буде щось серйозне, а для тих, хто в стосунках, випаде шанс зміцнити їх. Ввечері ви поринете у справжню ностальгію.

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