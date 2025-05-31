Гороскоп по картам Таро на 31 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 31 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 31 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 31 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Дворец Мечей"
Сегодня вам покажется, что все против вас, но избегайте токсичных людей. Вечером лучше уединиться, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Дама Мечей"
Вы можете разобраться с запутанными ситуациями и встретить человека, который сыграет важную роль в вашей судьбе. В личной жизни могут быть приятные перемены, если вы сделаете первый шаг.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Дама Денариев"
Обратите внимание на физическое и эмоциональное состояние, а также меньше общайтесь с людьми, которые вас бесят. Вечером лучше провести время в спокойной атмосфере, желательно с семьей.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Тройка Денариев"
Сегодня стоит подумать о росте в карьере или смене рода деятельности. Не игнорируйте намеки на недоразумения в отношениях с близкими и расставляйте приоритеты.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Десятка Кубков"
Сегодня будьте внимательны к мелочам, ведь вы можете что-то потерять. В отношениях с близкими будьте терпеливыми. Вечером у вас улучшится настроение, если вы отдохнете.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Туз Кубков"
Это эмоционально насыщенный и даже немного драматический день, когда вы можете получить критику, но не воспринимайте ее всерьез. Во второй половине дня лучше душевно поговорить и признаться в чем-то.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Король Жезлов"
Сегодня вы можете открыть для себя что-то новое и почувствовать определенные внезапные изменения в личной жизни. Кто-то из прошлого может снова появиться в вашей жизни.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Двойка Жезлов"
Сегодня очень эмоциональный день, но не поддавайтесь импульсам. Лучше отложить любое важное решение на вечер или на следующий день.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Башня"
Сегодня в вашей жизни могут произойти серьезные перемены, но вы будете к ним готовы. Вы получите шанс попрощаться с чем-то, что было обузой для вас.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Вы получите много новых возможностей, особенно в сфере бизнеса и творчества. Сегодня продуктивными будут переговоры и встречи, особенно если вы будете настойчивыми.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Императрица"
Вы можете почувствовать прилив вдохновения и желание что-то создать, но будьте осторожны в общении, чтобы не было недоразумений. Сегодня вы можете получить хорошие новости от кого-то издалека.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Тройка Мечей"
Этот день может быть волнительным в плане любви. Одинокие Рыбы могут внезапно встретить человека, с которым у них будет что-то серьезное, а для тех, кто в отношениях, выпадет шанс укрепить их. Вечером вы погрузитесь в настоящую ностальгию.
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