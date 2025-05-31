Гороскоп по картам Таро на 31 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Расклад на тарологических картах на столе. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 31 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 31 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дворец Мечей"

Сегодня вам покажется, что все против вас, но избегайте токсичных людей. Вечером лучше уединиться, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Дама Мечей"

Вы можете разобраться с запутанными ситуациями и встретить человека, который сыграет важную роль в вашей судьбе. В личной жизни могут быть приятные перемены, если вы сделаете первый шаг.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дама Денариев"

Обратите внимание на физическое и эмоциональное состояние, а также меньше общайтесь с людьми, которые вас бесят. Вечером лучше провести время в спокойной атмосфере, желательно с семьей.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Тройка Денариев"

Сегодня стоит подумать о росте в карьере или смене рода деятельности. Не игнорируйте намеки на недоразумения в отношениях с близкими и расставляйте приоритеты.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Сегодня будьте внимательны к мелочам, ведь вы можете что-то потерять. В отношениях с близкими будьте терпеливыми. Вечером у вас улучшится настроение, если вы отдохнете.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Туз Кубков"

Это эмоционально насыщенный и даже немного драматический день, когда вы можете получить критику, но не воспринимайте ее всерьез. Во второй половине дня лучше душевно поговорить и признаться в чем-то.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Король Жезлов"

Сегодня вы можете открыть для себя что-то новое и почувствовать определенные внезапные изменения в личной жизни. Кто-то из прошлого может снова появиться в вашей жизни.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Сегодня очень эмоциональный день, но не поддавайтесь импульсам. Лучше отложить любое важное решение на вечер или на следующий день.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Башня"

Сегодня в вашей жизни могут произойти серьезные перемены, но вы будете к ним готовы. Вы получите шанс попрощаться с чем-то, что было обузой для вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Вы получите много новых возможностей, особенно в сфере бизнеса и творчества. Сегодня продуктивными будут переговоры и встречи, особенно если вы будете настойчивыми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Императрица"

Вы можете почувствовать прилив вдохновения и желание что-то создать, но будьте осторожны в общении, чтобы не было недоразумений. Сегодня вы можете получить хорошие новости от кого-то издалека.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Этот день может быть волнительным в плане любви. Одинокие Рыбы могут внезапно встретить человека, с которым у них будет что-то серьезное, а для тех, кто в отношениях, выпадет шанс укрепить их. Вечером вы погрузитесь в настоящую ностальгию.

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