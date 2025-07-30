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Головна Свята Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 липня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 липня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 05:59
Гороскоп за картами Таро на 30 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Середа, 30 липня, несе особливу енергетику для всіх знаків Зодіаку. Місяць, що росте, проходить через знак Терези, а це означає, що на перший план виходять гармонія, рівновага, дипломатія і внутрішня стабільність. Карти Таро допоможуть зрозуміти, коли можна зробити мудрий крок уперед, чого уникати та в якому напрямку чекає удача.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 30 липня 2025 року.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 30 липня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні на Овнів чекає день шансів, неочікуваних поворотів і важливих змін. Якщо ви довго чекали на відповідь від долі — вона вже поруч. Ризикуйте обережно, але не бійтеся нового.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Справедливість"

Цей день принесе вам кармічний баланс. Все, що ви вкладали, нарешті повертається. Будьте чесними у стосунках і не уникайте складних розмов. Таро радять діяти з гідністю і виваженістю.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Можливий момент прощання або емоційного усвідомлення. Ви відходите від чогось, що вже віджило. Це звільнення відкриває нові шляхи — не озирайтесь назад.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Імператриця"

Час подбати про себе і свої бажання. День сприятливий для творчості, романтики, краси та турботи. Можливі хороші новини від близьких або позитивні зміни у домашній сфері.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Таро обіцяють удачу, натхнення, перемогу та радість. Якщо планували почати щось нове — не зволікайте. Сьогодні ваші ідеї мають магічну силу.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Лицар Пентаклів"

Повільний, але стабільний рух уперед — ось як коротко можна описати ваш день. Зосередьтесь на практичних справах, виконуйте обіцянки й дотримуйтесь планів. Плідність дня залежить від вашої послідовності.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Цей день може подарувати нову симпатію або поглибити вже існуючі стосунки. Таро говорять про гармонію, союз і взаєморозуміння. Не бійтеся відкритого серця — вас почують.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні можливі раптові зміни чи емоційні спалахи. Те, що здавалося стабільним, може дати тріщину. Але пам'ятайте — через руйнування відкривається шлях до істини.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні ви можете відчути сумніви або внутрішнє занепокоєння. Не поспішайте з висновками, Таро радять дослухатися до інтуїції. Все приховане незабаром стане явним.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Королева Мечів"

Вам потрібно цього дня покладатися на логіку та стратегію. День підходить саме для аналітики, планування і серйозних рішень. Не дозволяйте емоціям затьмарити здоровий глузд.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Це час надії, натхнення і мрій. Ви на правильному шляху, навіть якщо здається, що все стоїть на місці. Довіртесь внутрішньому світлу — воно приведе до великого успіху.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

День взаємопідтримки та дарів. Ви можете отримати допомогу або самі стати джерелом добра для когось. Не бійтеся просити — щедрість повертається сторицею.

Раніше ми розповідали, у яких знаків Зодіаку в серпні розпочнеться біла смуга у житті за віщуванням карт Таро.

Нагадаємо, також ми з вами ділилися,  які знаки Зодіаку зможуть подолати усі страхи у серпні 2025 року.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку 30 липня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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