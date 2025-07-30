Гороскоп за картами Таро на 30 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 липня 2025 за Таро
Середа, 30 липня, несе особливу енергетику для всіх знаків Зодіаку. Місяць, що росте, проходить через знак Терези, а це означає, що на перший план виходять гармонія, рівновага, дипломатія і внутрішня стабільність. Карти Таро допоможуть зрозуміти, коли можна зробити мудрий крок уперед, чого уникати та в якому напрямку чекає удача.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 30 липня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 30 липня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні на Овнів чекає день шансів, неочікуваних поворотів і важливих змін. Якщо ви довго чекали на відповідь від долі — вона вже поруч. Ризикуйте обережно, але не бійтеся нового.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Справедливість"
Цей день принесе вам кармічний баланс. Все, що ви вкладали, нарешті повертається. Будьте чесними у стосунках і не уникайте складних розмов. Таро радять діяти з гідністю і виваженістю.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Вісімка Кубків"
Можливий момент прощання або емоційного усвідомлення. Ви відходите від чогось, що вже віджило. Це звільнення відкриває нові шляхи — не озирайтесь назад.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Імператриця"
Час подбати про себе і свої бажання. День сприятливий для творчості, романтики, краси та турботи. Можливі хороші новини від близьких або позитивні зміни у домашній сфері.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сонце"
Таро обіцяють удачу, натхнення, перемогу та радість. Якщо планували почати щось нове — не зволікайте. Сьогодні ваші ідеї мають магічну силу.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Лицар Пентаклів"
Повільний, але стабільний рух уперед — ось як коротко можна описати ваш день. Зосередьтесь на практичних справах, виконуйте обіцянки й дотримуйтесь планів. Плідність дня залежить від вашої послідовності.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
Цей день може подарувати нову симпатію або поглибити вже існуючі стосунки. Таро говорять про гармонію, союз і взаєморозуміння. Не бійтеся відкритого серця — вас почують.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Вежа"
Сьогодні можливі раптові зміни чи емоційні спалахи. Те, що здавалося стабільним, може дати тріщину. Але пам'ятайте — через руйнування відкривається шлях до істини.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Місяць"
Сьогодні ви можете відчути сумніви або внутрішнє занепокоєння. Не поспішайте з висновками, Таро радять дослухатися до інтуїції. Все приховане незабаром стане явним.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Королева Мечів"
Вам потрібно цього дня покладатися на логіку та стратегію. День підходить саме для аналітики, планування і серйозних рішень. Не дозволяйте емоціям затьмарити здоровий глузд.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Зірка"
Це час надії, натхнення і мрій. Ви на правильному шляху, навіть якщо здається, що все стоїть на місці. Довіртесь внутрішньому світлу — воно приведе до великого успіху.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Шістка Пентаклів"
День взаємопідтримки та дарів. Ви можете отримати допомогу або самі стати джерелом добра для когось. Не бійтеся просити — щедрість повертається сторицею.
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