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Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июля 2025 года по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июля 2025 года по Таро

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 05:59
Гороскоп по картам Таро на 30 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Среда, 30 июля, несет особую энергетику для всех знаков Зодиака. Растущая Луна проходит через знак Весы, а это значит, что на первый план выходят гармония, равновесие, дипломатия и внутренняя стабильность. Карты Таро помогут понять, когда можно сделать мудрый шаг вперед, чего избегать и в каком направлении ждет удача.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 30 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня Овнов ждет день шансов, неожиданных поворотов и важных перемен. Если вы долго ждали ответа от судьбы — она уже рядом. Рискуйте осторожно, но не бойтесь нового.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Справедливость"

Этот день принесет вам кармический баланс. Все, что вы вкладывали, наконец возвращается. Будьте честными в отношениях и не избегайте сложных разговоров. Таро советуют действовать с достоинством и взвешенностью.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Возможен момент прощания или эмоционального осознания. Вы отходите от чего-то, что уже отжило. Это освобождение открывает новые пути — не оглядывайтесь назад.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Императрица"

Время позаботиться о себе и своих желаниях. День благоприятен для творчества, романтики, красоты и заботы. Возможны хорошие новости от близких или позитивные изменения в домашней сфере.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Таро обещают удачу, вдохновение, победу и радость. Если планировали начать что-то новое — не медлите. Сегодня ваши идеи имеют магическую силу.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Рыцарь Пентаклей"

Медленное, но стабильное движение вперед — вот как коротко можно описать ваш день. Сосредоточьтесь на практических делах, выполняйте обещания и следуйте планам. Плодотворность дня зависит от вашей последовательности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Этот день может подарить новую симпатию или углубить уже существующие отношения. Таро говорят о гармонии, союзе и взаимопонимании. Не бойтесь открытого сердца — вас услышат.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

Сегодня возможны внезапные перемены или эмоциональные вспышки. То, что казалось стабильным, может дать трещину. Но помните - через разрушение открывается путь к истине.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Луна"

Сегодня вы можете почувствовать сомнения или внутреннее беспокойство. Не спешите с выводами, Таро советуют прислушиваться к интуиции. Все скрытое вскоре станет явным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Королева Мечей"

Вам нужно в этот день полагаться на логику и стратегию. День подходит именно для аналитики, планирования и серьезных решений. Не позволяйте эмоциям затмить здравый смысл.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Это время надежды, вдохновения и мечтаний. Вы на правильном пути, даже если кажется, что все стоит на месте. Доверьтесь внутреннему свету — он приведет к большому успеху.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

День взаимоподдержки и даров. Вы можете получить помощь или сами стать источником добра для кого-то. Не бойтесь просить — щедрость возвращается сторицей.

Ранее мы рассказывали, у каких знаков Зодиака в августе начнется белая полоса в жизни по предсказанию карт Таро.

Напомним, также мы с вами делились, какие знаки Зодиака смогут преодолеть все страхи в августе 2025 года.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 30 июля карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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