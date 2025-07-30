Гороскоп по картам Таро на 30 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Среда, 30 июля, несет особую энергетику для всех знаков Зодиака. Растущая Луна проходит через знак Весы, а это значит, что на первый план выходят гармония, равновесие, дипломатия и внутренняя стабильность. Карты Таро помогут понять, когда можно сделать мудрый шаг вперед, чего избегать и в каком направлении ждет удача.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 30 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня Овнов ждет день шансов, неожиданных поворотов и важных перемен. Если вы долго ждали ответа от судьбы — она уже рядом. Рискуйте осторожно, но не бойтесь нового.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Справедливость"

Этот день принесет вам кармический баланс. Все, что вы вкладывали, наконец возвращается. Будьте честными в отношениях и не избегайте сложных разговоров. Таро советуют действовать с достоинством и взвешенностью.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Возможен момент прощания или эмоционального осознания. Вы отходите от чего-то, что уже отжило. Это освобождение открывает новые пути — не оглядывайтесь назад.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Императрица"

Время позаботиться о себе и своих желаниях. День благоприятен для творчества, романтики, красоты и заботы. Возможны хорошие новости от близких или позитивные изменения в домашней сфере.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Таро обещают удачу, вдохновение, победу и радость. Если планировали начать что-то новое — не медлите. Сегодня ваши идеи имеют магическую силу.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Рыцарь Пентаклей"

Медленное, но стабильное движение вперед — вот как коротко можно описать ваш день. Сосредоточьтесь на практических делах, выполняйте обещания и следуйте планам. Плодотворность дня зависит от вашей последовательности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Этот день может подарить новую симпатию или углубить уже существующие отношения. Таро говорят о гармонии, союзе и взаимопонимании. Не бойтесь открытого сердца — вас услышат.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

Сегодня возможны внезапные перемены или эмоциональные вспышки. То, что казалось стабильным, может дать трещину. Но помните - через разрушение открывается путь к истине.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Луна"

Сегодня вы можете почувствовать сомнения или внутреннее беспокойство. Не спешите с выводами, Таро советуют прислушиваться к интуиции. Все скрытое вскоре станет явным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Королева Мечей"

Вам нужно в этот день полагаться на логику и стратегию. День подходит именно для аналитики, планирования и серьезных решений. Не позволяйте эмоциям затмить здравый смысл.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Это время надежды, вдохновения и мечтаний. Вы на правильном пути, даже если кажется, что все стоит на месте. Доверьтесь внутреннему свету — он приведет к большому успеху.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

День взаимоподдержки и даров. Вы можете получить помощь или сами стать источником добра для кого-то. Не бойтесь просить — щедрость возвращается сторицей.

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