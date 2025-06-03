Гороскоп за картами Таро на 3 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Polki.pl

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 3 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 3 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Це день, коли ваші думки стають ясними, рішення — швидкими, а дії — точними. Ви можете контролювати не лише хід справ, а й керувати власною енергією.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Настав час дозволити собі щиро радіти і насолоджуватися. Поділіться власним щастям з оточуючими, щоб отримати його в подвійній кількості.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Світ"

Сьогодні ви можете закінчити важливий внутрішній етап. Це день прийняття, звільнення від ілюзій і впевненого погляду в майбутнє.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Повішаний"

Сьогодні на вашому шляху може з’явитися важкий вибір, коли доведеться пожертвувати своїми інтересами. Все, що відбудеться сьогодні, несе в собі глибокий сенс.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Ви відчуєте в собі потужну енергію і бажання швидко діяти, але будьте обережні, адже надмірні емоції можуть вам нашкодити. Краще направити власні сили в правильне русло.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Місяць"

Це таємничий день, коли варто відокремити справжні відчуття від ілюзій. Запам’ятайте, що ваші внутрішні страхи — це лише ваше відображення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Король Кубків"

Вам доведеться зіштовхнутися з емоціями, які не можна ігнорувати. Сьогодні ви можете досягти великих результатів в особистих справах і стосунках.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Денарієв"

Сьогодні ваше терпіння і тактика будуть кориснішими за активні дії. Це сприятливий день для наступного кроку вперед.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Вам варто зупинитися, щоб відпочити. Це допоможе вам повернутися до справ з новими силами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні варто зосередитися на чіткій і важливій цілі. Спробуйте не відволікатися, адже зараз від вашої зібраності залежить результат.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Дев’ятка Денарієв"

Сьогодні результати вашої праці приносять заслужене задоволення. Цього дня ви можете дозволити собі насолодитися гармонією і затишком.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні варто бути чесними, насамперед, із самим собою. Можливо вам доведеться приймати важливе рішення.

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